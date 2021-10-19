"Состояние катастрофическое". Ляшко раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Украине

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Фото: facebook.com/O.Liashko

Лидера Радикальной партии Олега Ляшко возмутили заявления властей о готовности к отопительному сезону в Украине, в то время как, по его словам, у нас нет угля на складах, не хватает газа и мы собираемся покупать импортное электричество.

Об этом он заявил в эфире программы Время Голованова на телеканале "Украина 24".

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"Я видел заявление "Укрэнерго" две недели назад, крупнейшая государственная компания по электрогенерации тоже сделала заявление, что они на 100% готовы к отопительному сезону. Так 3/4 блоков "Укрэнерго" стоит, в чем эта готовность? В том, что оно полностью остановится?... На самом деле катастрофическое состояние в украинской энергетике", – отметил политик.

По мнению Ляшко, такая ситуация в украинской энергетике, и как следствие – в жилищно-коммунальном хозяйстве, – "это не только из-за высоких цен на мировых рынках".

"Главные причины кризиса в украинской энергетике – это некомпетентность, коррупция, неспособность анализировать и принимать решения. Если бы украинская власть понимала все последствия, прогнозировала... Недаром говорят – готовь сани летом. Если бы они с лета к этому всему готовились, Украина нарастила бы добычу угля, добычу газа, добычу электроэнергии. У нас есть все возможности полностью себя обеспечить и углем, и газом, и электричеством, и ураном, и нефтью, и торфом и так далее", – сказал лидер Радикальной партии.

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За последние дни в ряде регионов и населенных пунктов Украины была объявлена чрезвычайная ситуация из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений.

Какие тарифы на тепло ждут украинцев в ноябре

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" напомнил, что для населения газ продают по 7,42 грн/куб м. А для предприятий и бюджетных компаний газ предлагают по цене 13,7 грн/куб. м без НДС и транспортировкой и по 16,8 грн/куб. м с ПДВ и доставкой.

Витренко подчеркнул, что компания делает все необходимое для того, чтобы во время отопительного сезона тарифы остались фиксированными для населения и не повышались. В то же время он обратил внимание на то, что частные поставщики имеют право устанавливать собственные тарифы на газ, которые зачастую в разы превышают официальные от "Нафтогаза".

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Официальные тарифы на ноябрь еще не обнародованы, но судя по октябрьским, годовая стоимость газа колеблется от 7,8 грн/куб. м до 14,9 грн/куб. м, а месячная – достигает 31 грн/куб м.

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