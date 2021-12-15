Снова об Украине? Байден обещает Путину длинный разговор

Байдену уже есть что сказать Путину/Коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден, который только 7 декабря имел двухчасовой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, планирует провести с Москвой еще один обстоятельный разговор.

Об этом сообщил сам Байден, отвечая на вопросы журналистов, передает агентство Интерфакс.

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"У нас будет продолжительный разговор", – заявил Байден. При этом американский лидер не уточнил, когда именно планируется это событие.

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