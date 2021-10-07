"Слугам" невтерпеж? Нового спикера Рады назначат раньше времени

Стефанчук уже сегодня может стать спикером парламента. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада намерена уже сегодня назначить нового главу Верховной Рады, хотя изначально "слуги народа" планировали сделать это 8 октября.

Об этом сообщил в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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"О-о-о…чтобы дважды не вставать. Назначение нового спикера (Стефанчука) и первого вице-спикера (Корниенко) тоже будет сегодня", – написал он.

Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что после увольнения Разумкова вечером будет заседание фракции, а уже завтра, 7 октября, – назначение Стефанчука.

Отметим, что сегодня даже президент Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Стефанчука от должности представителя главы государства в Раде.

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Сегодня Верховная Рада попытается уволить спикера парламента Дмитрия Разумкова. Если это удастся, а это, скорее всего, и произойдет, то "Слуга народа" выдвигает главным кандидатом на эту должность именно Стефанчука.

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А что с отставкой Разумкова?

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