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"Слугам" невтерпеж? Нового спикера Рады назначат раньше времени

Сергей Мартынец
7 октября, 10:39
Сегодня парламентарии собирались только уволить Разумкова, а Стефанчука должны были назначать в пятницу

Стефанчук уже сегодня может стать спикером парламента. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада намерена уже сегодня назначить нового главу Верховной Рады, хотя изначально "слуги народа" планировали сделать это 8 октября.

Об этом сообщил в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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"О-о-о…чтобы дважды не вставать. Назначение нового спикера (Стефанчука) и первого вице-спикера (Корниенко) тоже будет сегодня", – написал он.

Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что после увольнения Разумкова вечером будет заседание фракции, а уже завтра, 7 октября, – назначение Стефанчука.

Отметим, что сегодня даже президент Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Стефанчука от должности представителя главы государства в Раде.

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Сегодня Верховная Рада попытается уволить спикера парламента Дмитрия Разумкова. Если это удастся, а это, скорее всего, и произойдет, то "Слуга народа" выдвигает главным кандидатом на эту должность именно Стефанчука.

Читайте также в нашей статье, почему Стефанчука "сватают" в кресло спикера и есть ли другие варианты.

А что с отставкой Разумкова?

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  • 4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы приблизительно с 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности.
  • "Слуга народа" хотела снять спикера с должности уже на этой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту, с соблюдением всех процедур, – его отставка на этой неделе казалась очень маловероятной, но для "слуг" нет ничего невозможного. В связи с этим Разумкова даже отстранили от ведения заседаний.
  • Депутаты назначили Гетманцева временно вести заседание, поскольку ни Разумков, ни его заместитель Стефанчук не могли этого делать из-за конфликта интересов.

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