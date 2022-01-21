В год своего 44-летия президента ждут сложные решения, предательство и угроза для жизни – предсказания астрологов для Владимира Зеленского

Астрологи взглянули в ближайщее будущее президента / Коллаж "Сегодня"

У президента Украины Владимира Зеленского 25 января день рождения и специально для сайта "Сегодня" украинские астрологи и нумерологи предсказывают, чего в новом году ждать главе государства. Их пророчества мы собрали в материале.

Уже с начала года грядут перемены

Нумеролог Юлия Булгакова объяснила нам, что 2022-й для Владимира Зеленского будет годом личностных перемен и неожиданных поворотов:

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"Начиная с января 2022-го и по июль 2023-го такие изменения могут произойти в семейных вопросах (сюда можно отнести ситуацию с родителями, родительским домом, покупкой недвижимости), а также в карьере. То, что имело ценность в течение этого периода, может его разочаровать и свой вектор достижений президент может направить в другую сторону. А цель, поставленная в этом году, задаст ему вектор на следующие 30 лет".

Этот год, по словам специалиста, пройдет по отрицательным вибрациям. Однако следующие два принесут положительную динамику в финансовых вопросах и личной жизни.

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Договоренности подождут, иначе – провал

Нумеролог советует гаранту отложить все бумажные вопросы до февраля:

"До 04.02.2022 могут возникать трудности с заключением сделок, устными договоренностями, документами, договорами. Соглашения, заключенные в этот период, потребуют корректировки и дополнения. А уже начиная с 05.02.2022 по 17.03.2022 – прекрасный период для нового дела, воплощения идей, решения нестандартных вопросов. Поскольку можно ожидать скорый результат, правильных решений и успеха в коммуникации", – говорит Булгакова.

Булгакова: "С 5 февраля по 17 марта – прекрасный период для нового дела" / Фото: личный архив

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Возможно предательство со стороны ближайшего окружения

Также нумеролог настаивает, чтобы президент внимательно присмотреться к окружению в сентябре:

"Существует большая вероятность предательства со стороны близких людей и друзей из-за обмана, сокрытия фактов в документах. Такое возможно в случае, когда президент будет давать много обещаний, которые физически выполнить не будет возможным. В этом плане не стоит быть импульсивным и поддаваться эмоциям".

Подобный совет для Владимира Александровича дает и астролог Влад Росс:

"Будут большие изменения. Как он в свое время поменял Богдана, тот неожиданно ушел, так же может уйти Ермак. Особенно большие проблемы могут быть с приходом весны: перестановки, перетасовки в Офисе президента. И, скорее всего, уйдет Шмыгаль и поменяется правительство. А осенью вообще окажется, что парламент начнет штормить и запахнет преждевременными парламентскими выборами".

Влад Росс: "Будут большие изменения" / Фото: Апостроф

Опасность для жизни или побег из страны

Астролог предупреждает, что Владимиру Зеленскому может грозить серьезная опасность:

"В конца февраля по начало марта, и особенно – в апреле, у него будет сильное влияние Сатурна. А Сатурн – это планета несчастья и трудностей. Еще раз она вернется в дом власти Зеленского в ноябре-декабре. В ноябре для президента вообще может возникнуть угроза теракта. Вплоть до того, что ему будет нужно усилить личную охрана, поскольку может быть даже покушение на его жизнь. Нужно быть очень осторожным. Я бы ему сказал, чтобы он засел в бункере", – говорит прорицатель.

Такой пугающий прогноз увидела и астронумеролог и фен-шуй консультант Татьяна Долготович:

"В июне-июле наиболее сложный период, который может обозначать как покушение на президента, так и его побег из страны. Подобный прогноз может повториться в ноябре-декабре. Эти месяцы наиболее подвержены неожиданным событиям".

Долготович говорт об опасности в период с июня по июль и с ноября по декабрь 2022 года / Фото: личный архив

Решения нужно принимать взвешенно

Изучив по нашей просьбе натальную карту Владимира Зеленского, Долготович советует ему быть спокойным в принятии решений:

"В этом году президенту следуют не торопиться и здесь очень уместна народная мудрость "семь раз отмерь, один раз отрежь". Этот год также подтверждается очень стрессовым и напряженным, требующими большой внутренней дисциплины и самоотверженности. Опасность заключается в переоценке своих сил и возможностей. Необходимо терпение, самодисциплина и даже аскетизм, чтобы можно было заручиться поддержкой Вселенной и обрести мудрость и глубокую проницательность.

А также специалист делает акцент на том, что текущий год потянет за собой последствия принятых решений на несколько десятилетий вперед: либо благополучие и содружество, обьединение, укрепление взаимоотношений, восстановление союза, либо метания и неумение определиться, сложность в приятии четкого решения и неумении сделать выбор, военные конфликты.