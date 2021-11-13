"Сложить мандат и пойти на выборы" – в "Слуге народа" объявили вердикт Разумкову

Противостояние этих политиков набирает новые обороты / Коллаж "Сегодня"

После отставки с должности председателя Верховной Рады Дмитрий Разумков рискует потерять мандат народного депутата Украины. Слухи об этом поползли сразу после голосования за освобождение от должности спикера. Но глава фракции "СН" Давид Арахамия объявил, что партия пока решила не включать этот вопрос в повестку дня съезда партии.

Об этом он сказал во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" .

Реклама

Почему появились разговоры о мандате Разумкова

Дело в том, что по закону, если народный депутат по собственному желанию покинул фракцию и написал об этом заявление – его могут лишить мандата. Напомним, что Дмитрий Разумков оказался в действительно интересной ситуации. Ведь глава Верховной Рады, кем был политик в 2019-2021 годах, должен быть внефракционным. Так что Разумкову в начале своей каденции пришлось выйти из состава "Слуги народа". Редакция "Сегодня" подробно рассказывала об этом и объясняла, как можно выгнать из Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Принять решение по экс-спикеру "слуги" могут на съезде. Президентская партия уже объявила, что собирается он 15 ноября, чтобы избрать нового председателя политической силы вместо ставшего вице-спикером Александра Корниенко, и анонсировала важные решения.

Что будет с Разумковым

Руководитель фракции СН Давид Арахамия сообщил, что решение об обсуждении судьбы Дмитрия Разумкова на съезде не принималось.

Реклама

"Мне кажется, что кроме страхов самого Разумкова, мы не посылали такой информации никому. У нас действительно будет съезд, но вопроса такого нет. Он простой депутат. Пусть доказывает всем своим избирателям, что он эффективный депутат", – сказал он на ток-шоу.

Кроме того, Арахамию спросили о будущем Разумкова как самостоятельного политика. На это руководитель "слуг" в парламенте ответил: "Самостоятельный ход – это оставить мандат, пойти на выборы, доказать, что люди его выбирают, затем заходить в парламент и показывать какой-то мастер-класс".