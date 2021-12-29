Сказки про армию РФ: Украина запретила ввоз новых книг

Не все книги попадут на рынок Украины / Коллаж "Сегодня"

Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию запретил ввоз в нашу страну нескольких изданий, выпущенных в России.

Об этом сообщается на сайте Госкомитета.

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Что запретили

Согласно сообщению на сайте комитета, отказ на распространение в Украине выдан на основании выводов экспертного совета Госкомитета. В частности, под запрет попали детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс" на первый взгляд с нейтральными названиями, однако с изображениями военной техники государства-агрессора.

"Среди "365 сказок и стихов на каждый день" отдельное стихотворение воспевает русскую армию, которая всех "защищает и спасает человечество". В книге "Удивительные факты" Л. Соколовой отдельная глава посвящена "великой императрице" Екатерине II. Наибольшими ее заслугами автор называет увеличение русской армии, развязывание войн, захват чужих территорий. Эти составляющие, говорится в детской книге, сделали Россию "могущественнейшим государством в мире"", – говорится в экспертном выводе.

Эксперты признали, что вышеуказанные издания содержат пропаганду государства-агрессора, а также его имперских геополитических доктрин, а следовательно, нарушают статьи 28, 281 Закона Украины "Об издательском деле".

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Решение экспертного совета утверждено приказом Госкомтелерадио.

Запреты