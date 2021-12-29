Сказки про армию РФ: Украина запретила ввоз новых книг

Не все книги попадут на рынок Украины / Коллаж "Сегодня"
Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию запретил ввоз в нашу страну нескольких изданий, выпущенных в России.
Об этом сообщается на сайте Госкомитета.
Что запретили
Согласно сообщению на сайте комитета, отказ на распространение в Украине выдан на основании выводов экспертного совета Госкомитета. В частности, под запрет попали детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс" на первый взгляд с нейтральными названиями, однако с изображениями военной техники государства-агрессора.
"Среди "365 сказок и стихов на каждый день" отдельное стихотворение воспевает русскую армию, которая всех "защищает и спасает человечество". В книге "Удивительные факты" Л. Соколовой отдельная глава посвящена "великой императрице" Екатерине II. Наибольшими ее заслугами автор называет увеличение русской армии, развязывание войн, захват чужих территорий. Эти составляющие, говорится в детской книге, сделали Россию "могущественнейшим государством в мире"", – говорится в экспертном выводе.
Эксперты признали, что вышеуказанные издания содержат пропаганду государства-агрессора, а также его имперских геополитических доктрин, а следовательно, нарушают статьи 28, 281 Закона Украины "Об издательском деле".
Решение экспертного совета утверждено приказом Госкомтелерадио.
Запреты
- Напомним, с 2017 года в Украине действует закон "Об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского характера". Он обязывает получать разрешение Госкомтелерадио для ввоза российских книг на территорию страны.
- В 2018 году по этому закону в Украину запретили ввозить ряд детских книг, которые выходили со времен СССР, однако теперь стало очевидным, что они "пропитаны коммунистической идеологией".
- Ранее в Госкомтелерадио объяснили, что книги из России не запрещены в Украине, а лишь введены ограничения на ввоз издательской продукции страны-агрессора с антиукраинским содержанием. Ограничения касаются лишь определенной продукции.