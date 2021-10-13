"Скажите спасибо!" – Путин поставил Украине условия для прокачки газа

"Российская энергетическая неделя" проходит с вопросами об Украине/Коллаж "Сегодня"

На Международном форуме "Российская энергетическая неделя", который проходит в Москве, президент России Владимир Путин опять затронул тему прокачки газа через газотранспортную систему Украины. На словах Москва готова это делать и дальше, но без условий не обошлось.

Об этом сообщает Интерфакс.

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Готовы и вообще скажите "Спасибо"

Путин заявил, что Россия готова сохранить контракт на прокачку через ГТС Украины после 2024 года и даже увеличить его, но нужно еще все хорошенько посчитать.

"Мы готовы сохранить этот контракт, если будут обеспечены экономические и экологические условия. Готовы – нужно все считать", – заявил лидер России.

Заявления, что "Северный поток – 2" строился исключительно, чтобы начать транзит газа в ЕС в обход Украины, Путин назвал "чушью уровня "сапоги всмятку".

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Благодарные слушатели Владимира Путина на форуме в Москве / Фото Кремля

Тут же Владимир Владимирович выразил сомнения, что украинская труба выдержит дополнительные объемы газа. Мол, это даже опасно, поскольку из-за износа наша газотранспортная система может "лопнуть совсем", и Европа останется без этого канала поставок. "Изношенность ГТС Украины составляет 80-85%. Прежде чем прокачивать, необходимо привести эту систему в нормативное состояние", – экспертно заявил ВВП.

Кремль перевыполнил план

И вообще, оказывается в 2021 году поставки российского газа через Украину превысили обязательства по долгосрочному контракту на 10%. Однако вместо благодарности Кремль только выслушивает претензии.

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"Пусть спасибо хотя бы скажут – вместо этого одна ругань слышится", – отметил президент.

Реальная ситуация