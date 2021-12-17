Скандал в Польше: чиновницу попросили переспать с депутатом из Львова

В Польше чиновницу просили переспать с украинцем / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кракове заместитель председателя городского совета города Славомир Петшик предложил чиновнице Алисии Щепаньской в знак дружбы народов переспать с депутатом из Львова. Об этом пишет польское издание Onet.pl.

Скандальное предложение было сделано во время торжественного ужина с украинской делегацией.

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Щепаньская заявила, что Петшик вел себя неприемлемо, и она не хочет мириться с любым проявлением дискриминации, поэтому она направила обращение в Дисциплинарный комитет.

"В данной ситуации я сделала то, что, должен сделать каждый человек, подвергающийся сексуальным домогательствам и дискриминации. Я понимаю, что многие люди в этой ситуации по разным причинам никак не реагируют", – сказал она.

Также она отметила, что зампред городского совета Кракова фактически занимался сутенерством и домогательством.

Вскоре заместитель председателя разместил извинения в своем профиле в социальной сети, заявив, что он использовал "неудачные фразы", ​​которые "сочли" оскорбительными для советника Щепаньской.

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Между тем, чиновник местного самоуправления может в ближайшее время лишиться должности. Председатель совета Доминик Яськовец потребовал его отставки. Клуб Гражданской коалиции также призывает к отставке.

Дисциплинарный комитет городского совета должен 17 декабря рассмотреть обращение.

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