Данилов на границе с Беларусью: Разведка доложила о 16 тыс. "беженцах", готовимся

Секретарь СНБО Алексей Данилов провел совещание в Луцке. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 14 ноября, в Луцке состоялось выездное межведомственное совещание под руководством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова – обсуждалась ситуация вокруг миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, Украина готовится к разным сценариям развития событий на польско-белорусской границе, украинские силовики планирует круглосуточно следить за ситуацией и будут готовы оперативно реагировать.

"Мы должны действовать абсолютно скоординированно, спокойно и взвешенно, и исповедовать государственную позицию", – сказал он.

По словам Данилова, по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находится уже около 16 тысяч мигрантов и "эта ситуация может непосредственно коснуться Украины".

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В свою очередь, глава министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский в своем докладе заявил, что осуществляется концентрация усилий по противодействию этой угрозе.

"В частности, задействованы все структуры МВД, происходит взаимодействие с ВСУ, силами территориальной обороны, общественными объединениями. По словам Д. Монастырского, ключевой задачей сегодня является обеспечение мобильных сил реагирования в случае обострения ситуации и возможных провокаций", – подчеркивают в Аппарате СНБО.

В ходе совещания чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий выразил убеждение, что осуществляется "гибридная операция Союзного государства, имеющая характер миграционной атаки, где мигранты являются одновременно и оружием, и жертвой", а также проинформировал присутствующих об этапах и динамике этой спецоперации и мерах реагирования польской стороны.

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Ситуация на белорусско-польской границе

Также напомним, Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.