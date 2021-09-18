Система мониторинга олигархов и новый визит Зеленского в США – политические итоги недели

Система заработает после принятия закона, а Зеленский едет на сессию Генассамблеи ООН / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабмин принял проект бюджета на 2022 год, а переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина могут не состояться.

Зеленский в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, отправится в США, где примет участие в Генеральной ассамблее Организации объединенных наций.

Три главных приоритета Украины на новой сессии Генассамблеи:

противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма;

улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии на Донбассе;

преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.

"Ключевым приоритетом нашей внешней политики остается противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины. Мы рассчитываем на всестороннюю поддержку работы "Крымской платформы" со стороны ООН, ведь достижение конечной цели платформы – возвращение Крыма – восстановит уважение к Уставу ООН и прекратит грубые нарушения международного права", – подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.

Госбюджет на 2022 год

Кабмин согласовал проект государственного бюджета на 2022 год. Для Украины неизменны ключевые приоритеты: медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики.

В бюджете будет прописано:

рост зарплаты врачей в 1,6 раза;

100% очереди ветеранов АТО должны быть обеспечены жильем;

для студентов 2 тыс. минимальная стипендия, а для отличников – 2,5 тыс. грн;

выделение 9,9 млрд грн на развитие инфраструктуры;

в 1,9 раза больше ресурсов на цифровизацию;

подготовка к всеукраинской переписи населения;

на 30% рост расходов на инклюзивное образование;

снижение дефицита до 3,5% ВВП.

Встреча Путина и Зеленского

Похоже, возможная встреча президентов Украины и России "накрывается медным тазом". В Киеве заявили, что без обсуждения Крыма переговоры бессмысленны, а в Кремле наотрез отказываются от этой темы и уже сомневаются, что встреча состоится.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил в эфире телеканала "ДОМ", что без обсуждения вопроса Крыма встречи Зеленского с Путиным не будет. А в России уже не раз заявляли, что тема оккупированного полуострова закрыта и не подлежит обсуждению. Москва готова обсуждать на встрече Путина с Зеленским выполнение Минских соглашений, договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки" и двухсторонние отношения между странами.

Система мониторинга олигархов

В Украине есть система, которая будет проверять украинских олигархов. Ее создали, чтобы быстро решать задачи, когда депутаты примут закон об олигархах.

Система имеет три уровня работы. Она может проверять:

открытые документы;

документы для служебного пользования;

документы с грифом "секретно".

Неприкосновенность депутатов

Конституционный суд рассмотрит представление 50 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона об отмене депутатской неприкосновенности.

Авторы жалобы заявляют, что принятый еще в 2019 году закон является неконституционным, поскольку его рассмотрение и принятие проходило с нарушением конституционной процедуры. Парламент якобы этим нарушил принцип верховенства права и действовал вопреки Конституции и законам.