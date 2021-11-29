Шотландия задумалась о выходе из Великобритании: когда примут решение

Идея выхода из Великобритании популярна не одно десятилетие и Никола Стерджен ее поддерживает / Коллаж "Сегодня"

Через год Шотландия попробует в очередной раз выйти из состава Соединенного Королевства, где она находится с 1707 года. Об инициативе проведения референдума о выходе из состава Британии заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Об этом сообщает агентство АР.

Реклама

Подготовка

"В течение следующего года я инициирую процесс, необходимый для проведения референдума до конца 2023 года. И что не менее важно, наша партия заново представит веские аргументы по независимости", – заявила Стерджен.

Для проведения такого референдума необходимо одобрение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Джонсон, конечно же не согласен с такой постановкой вопроса, а это означает, что любой толчок к новому референдуму может закончиться судебным разбирательством.

Ситуация