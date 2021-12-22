Будут еще видео! Экс-советник Авакова заявил о новом компромате на "слуг"

Зорян Шкиряк прокомментировал инцидент с Галушко / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутаты регулярно попадают в скандалы и видео с их правонарушениями еще будут появляться. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил бывший советник главы МВД Зорян Шкиряк, комментируя скандал с нардепом от СН Николаем Галушко.

"Я уверен, что такие видео еще будут появляться. Это еще раз подчеркивает недопустимость того, как сегодня ведет себя действующая власть и их депутаты. Кстати, хочу еще раз подчеркнуть, что одной из причин, почему министр МВД подавал в отставку было абсолютное невосприятие позорного поведения слуг за рулем и в общении с полицейским, совершение правонарушений и стремления властей избегать ответственности", – сказал он.

Также он отметил, что случай с нардепом Галушко уже перерастает в огромный скандал, так как от его имени сделали заявление о том, чего он не говорил.

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"Этот прошлогодний случай, который мы видели при участии народного депутата сегодня перерастает не просто в скандал, а в очередное скандалище при участии Офиса президента и руководства фракции слуг народа. Ведь, что произошло? От имени фракции и без утверждения с народным депутатом участником этой истории фракция СН рассказала о том, что он якобы знал про это видео и якобы Арсен Аваков этим видео пытался шантажировать его чтобы он не голосовал за отставку", – резюмировал он.

Скандал с Галушко

18 декабря 2020 года в центре Киева из-за пересечения двойной сплошной правоохранители остановили водителя Галушко. Сам нардеп приехал позже. По словам правоохранителей, они пытались осмотреть машину депутата, которая не имеет дипломатического иммунитета, в то же время "слуга" хотел им помешать и во время перепалки даже назвал их дебилами.

В СН отметили, что Галушко знал о существовании этого видео, так как оно якобы являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы.

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Комментируя обвинения в свой адрес, экс-министр МВД Арсен Аваков сообщил, что это не единственный инцидент, связанный нардепом, что были и другие эпизоды.