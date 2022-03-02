Сейчас неизвестно, когда состоятся новые переговоры с РФ – Кулеба

Дмитрий Кулеба рассказал о втором раунде переговоров с РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на данный момент неизвестно, когда состоятся новые переговоры с РФ.

Об этом сказал глава украинской дипломатии в своем видеообращении на Facebook в среду.

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По его словам, Украина готова к переговорам, однако не готова принять российские ультиматумы.

"Мы готовы к переговорам, мы готовы к дипломатии, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры – на данный момент неизвестно", – сказал Кулеба.

Он добавил, что требования россиян остаются неизменными.

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"Это те требования, которые озвучил Путин в своем обращении перед началом войны, по сути, объявляя нам войну", – указал Кулеба.

В то же время у президента РФ Путина заявляют, что сегодня, 2 февраля, во второй половине дня, ближе к вечеру российская делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. В Кремле утверждают, что уже сегодня вечером будут готовы продолжить разговор. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Переговоры с Россией

Напомним, 28 февраля украинская делегация прибыла на место встречи на украино-белорусской границе. Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий.

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После длительных переговоров подробности не сообщались. Стороны поехали в свои столицы для обсуждений, заявив, что второй раунд переговоров состоится в ближайшие дни.

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