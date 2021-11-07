Семейный подряд в Верховной Раде: Соболев и Лубинец пристроили жену, "слуги" – детей

У Лубинца и Соболева жены работают помощниками народных депутатов / Коллаж "Сегодня"

Все чаще появляется информация, что народные депутаты назначают себе в помощники своих родственников или пристраивают их своим коллегам. Таким образом работа в парламенте превращается в семейный подряд.

Например, жена Дмитрия Лубинца (группа "За будущее") стала помощницей его политического оппонента – нардепа от "Слуги народа" Арсения Пушкаренко. Жена Сергея Соболева (ВО "Батькивщина") – помощница Михаила Цымбалюка, однопартийца своего мужа. А депутаты от "Слуги народа" Андрей Костин и Андрей Задорожный пристроили в помощники своих детей.

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Об этом рассказывается в сюжете телеканала "Украина 24".

Мнения

"Когда говорят, что это – кумовство, это неправда, – считает сам Лубинец. – Она абсолютно профессиональный человек, которому предложили должность не потому, что она моя жена".

"Мое отношение очень негативное, конкретно негативное, более негативного отношения вы не найдете. Выглядит это плохо, поэтому я лично предложил каждому уволить этих работников", – заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Иногда это единственный способ получить возможность профессионально себя проявить. Клеймо оппозиционера достается и его семье. Когда я баллотировался впервые в 1990 году, мою жену уволили с должности", – оправдывается Сергей Соболев.

Запрет

Законопроект о запрете назначать помощниками родственников депутаты приняли еще в прошлом году. Однако он так и не вступил в силу – из-за технических несогласованностей. Устранили их только недавно, однако депутаты уже придумали, как его обойти! В таком случае достаточно, чтобы родственники устраивались на работу к коллегам парламентария.

По закону у депутатов может быть до трех десятков помощников. Часть из них может выполнять свои обязанности на общественных началах, то есть бесплатно, часть – по трудовому соглашению и получать за это зарплату из госбюджета. На этих помощников выделяется почти 57 тысяч гривен в месяц.

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И помимо родства, помощники депутатов попадают в скандалы.