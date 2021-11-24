Сделать, как в США. Яценюк призвал назначить спецпрокурора по "вагнергейту"

Яценюк хочет расследования в Украине по примеру США. Коллаж "Сегодня"
Президент Владимир Зеленский должен обратиться в Офис генерального прокурора с тем, чтобы назначить специального прокурора по расследованию дела "вагнеровцев" – аналогично тому, как США расследовали возможную работу Трампа на Россию.
Об этом сказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире телеканала ТВА.
Он практически уверен, что кто-то из ОПУ слил агрессору секретную информацию, поэтому здесь нужно спецраследование.
"Если нет спецпрокурора, то это означает, что Зеленский сам непосредственно являлся тем лицом, которое умышленно приняло решение отсрочить операцию. В результате этого россияне аплодируют, потому что они вернули назад своих убийц. А это уже предательство. Информацию из Офиса президента кто-то точно передал нашим врагам. Сейчас возникает только вопрос – кто. А то, что передали – это уже понятно", – сказал Яценюк.
Политик считает, что такой скандал в украинской власти не приведет к международной изоляции нашей страны, хотя отметил, что США "сейчас смотрят на Украину с четким вопросом: с вами вообще можно делиться разведданными или нет? Кто у вас "крыса", кто работает на Россию?".
"Напротив. Сейчас США первыми подняли вопрос, что Россия готовится к нападению на Украину. А украинские власти, весь украинский политический истеблишмент говорил о том, что этого нет. Только сейчас они начали говорить о том, что Россия накопила войска и есть угроза вторжения. Власти сначала решили не говорить правду о росте угрозы со стороны РФ. Молчали они об этой угрозе только с одной точки зрения – чтобы на рейтинги не повлияло. Кричать они сейчас начали не из-за того, что они осознали наличие угрозы, а потому что увидели, что снова рейтинги не удержат", – добавил Яценюк.
Скандал с "вагнергейтом"
- 17 ноября Bellingcat опубликовало результаты расследования о спецоперации по задержанию российских наемников: планировалось доставить в Украину десятки наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер", совершавших военные преступления на Донбассе. План силовиков назывался "Авеню". Об активной фазе операции знал президент Владимир Зеленский, который и одобрил ее. Журналисты-расследователи рассказали, как вербовали "вагнеровцев", вытаскивали у них признания в преступлениях и как собирались посадить их самолет.
- 19 ноября на программе "Свобода слова Савика Шустера" бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба заявил, что перенести спецоперацию приказал якобы Зеленский. Он уточнил, что об этом ему сообщил не лично президент, а передал Ермак.
- Арсений Яценюк уверен, что рано или поздно по делу "вагнеровцев" будет установлена вся истина, но при этом сетует, что специальная комиссия пока не дала никакого четкого ответа на вопросы по этому делу.
- Читайте также в нашем материале, какой срок "светит" возможным виновникам срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев".