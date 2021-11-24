Сделать, как в США. Яценюк призвал назначить спецпрокурора по "вагнергейту"

Яценюк хочет расследования в Украине по примеру США. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский должен обратиться в Офис генерального прокурора с тем, чтобы назначить специального прокурора по расследованию дела "вагнеровцев" – аналогично тому, как США расследовали возможную работу Трампа на Россию.

Об этом сказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире телеканала ТВА.

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Он практически уверен, что кто-то из ОПУ слил агрессору секретную информацию, поэтому здесь нужно спецраследование.

"Если нет спецпрокурора, то это означает, что Зеленский сам непосредственно являлся тем лицом, которое умышленно приняло решение отсрочить операцию. В результате этого россияне аплодируют, потому что они вернули назад своих убийц. А это уже предательство. Информацию из Офиса президента кто-то точно передал нашим врагам. Сейчас возникает только вопрос – кто. А то, что передали – это уже понятно", – сказал Яценюк.

Политик считает, что такой скандал в украинской власти не приведет к международной изоляции нашей страны, хотя отметил, что США "сейчас смотрят на Украину с четким вопросом: с вами вообще можно делиться разведданными или нет? Кто у вас "крыса", кто работает на Россию?".

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"Напротив. Сейчас США первыми подняли вопрос, что Россия готовится к нападению на Украину. А украинские власти, весь украинский политический истеблишмент говорил о том, что этого нет. Только сейчас они начали говорить о том, что Россия накопила войска и есть угроза вторжения. Власти сначала решили не говорить правду о росте угрозы со стороны РФ. Молчали они об этой угрозе только с одной точки зрения – чтобы на рейтинги не повлияло. Кричать они сейчас начали не из-за того, что они осознали наличие угрозы, а потому что увидели, что снова рейтинги не удержат", – добавил Яценюк.

Скандал с "вагнергейтом"