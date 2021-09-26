"Саня, спасибо. 12-й раунд можно смотреть вечно": реакция политиков на победу Усика

Политики в восторге от выступления земляка в Лондоне. Коллаж "Сегодня"

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик совершил сенсацию, победив в бою за четыре пояса англичанина Энтони Джошуа, и стал чемпионом мира. Это стало большим событием для Украины. Мы собрали подборку реакций наших политиков.

Президент Владимир Зеленский

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"Украина возвращает свое. Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO – снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу. Саня, спасибо! Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций. Тяжелая, но этим еще ценнее победа. Браво, чемпион".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко

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"Поздравляю. В очень непростом, нервном и важном бою Александр Усик одолел Джошуа и победил в Лондоне. Букмекеры, как известно, ставили на Джошуа. Но мы верили в нашу победу. Наша вера сильнее любых коэффициентов и ставок. Самые престижные чемпионские пояса снова у нас. Украина – самая сильная в мире. Окончание 12-го раунда можно смотреть вечно. Это было круто. Как никогда нам сегодня нужны такие победы. Как никогда мы должны быть сильными".

Мэр Киева Виталий Кличко

"Это был самый сложный поединок в карьере Александра. И он вырвал победу в последних раундах, вернув пояса в Украину", – написал Кличко и показал совместное фото.

Усик, Андрей Шевченко (в черной кофте) и Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

"Слуга народа" Александр Качура

"Усик сенсационно победил Джошуа. Он уверенно выиграл 12-раундовый поединок. Александр забрал три из четырех поясов в супертяжелом весе. До этого он выиграл все 4 пояса в первом тяжелом весе, таким образом вписав свое имя в историю мирового бокса. Гордимся нашим чемпионом".

"Слуга народа" Михаил Радуцкий

"Победный украинский флаг сегодня на главных страницах ведущих медиа планеты. Это победа всей нашей страны. Но самое главное, что у нашей молодежи есть новый герой. Именно такие большие победы, именно такие выдающиеся фигуры демонстрируют молодым украинцам, что спорт – это путь успеха и славы".

Внефракционный нардеп Евгений Шевченко

"Сашу Усика с победой над Джошуа, и желаю ему победить Виталия Кличко. Майдановского мэра Киева Кличко – пора отправить в нокаут. Ничего личного, просто киевские пробки достали".

"Слуга народа" Дмитрий Соломчук

"Наиболее энергичного, наиболее техничного боксера последнее десятилетие в мире не было. И он наш – украинец Александр Усик, парень из нашего Крыма".

"Слуга народа" Даниил Гетманцев

"Александр Усик – не просто чемпион, хотя этого одного достаточно, чтобы войти в историю. Александр Усик – личность, не изменяющая принципам, не прогибающаяся под конъюнктуру. Он имеет волю и силу быть самим собой и тем самым побеждает не только на ринге, он побеждает серую толпу всех своих хейтеров вместе взятых. И каждая его победа – это победа не только в спорте, это победа нас всех, всего народа, честь которого Усик отстаивает и утверждает".

"Слуга народа" Максим Бужанский

"Скромно напомню, что бюджет "Суспільного телебачення" позволяет на месяц арендовать Джошуа вести уроки физкультуры в любой тернопольской школе. Но не сложилось даже с трансляцией боя. Интересно, найдутся ли энтузиасты, которые посмотрят, что транслировал канал вчера. Просто интересно, что ж там сочли общественно важным".

Экс-депутат Верховной Рады и бывший глава Харьковской области Михаил Добкин

"Я такого бокса в тяжелом весе не видел со времен молодого Тайсона. Сегодня было высшее мастерство в ринге от двух великих спортсменов. Но наш Усик был лучше и заслуженно победил".

Бой Усика с Джошуа стал историческим

До этого боя Усик стал абсолютным чемпионом мира (собрал все основные пояса) в тяжелом весе (до 91 кг), после чего перешел в "королевский" дивизион – супертяжелый вес.

После победы над Джошуа Усик стал третьим в истории боксером, который сначала завоевал чемпионский титул в тяжелом весе, а после этого – в супертяжелом.

Теперь, чтобы стать абсолютным чемпионом в этой категории, ему нужен еще один пояс по версии WBC, которым сейчас владеет Тайсон Фьюри.

Отметим, что по контракту между Усиком и Джошуа должен состояться реванш. Украинский чемпион уже заявил, что хотел бы провести этот бой в Киеве – это было бы первой боксерское событие такого масштаба в нашей стране.