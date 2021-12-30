Санкции против Порошенко: в СНБО рассказали о перспективах

Судьбу пятого президента может решить СНБО / Коллаж "Сегодня"

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил, что могут быть приняты санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, которому выдвинуты обвинение в государственной измене и финансировании терроризма, а также подготовлено ходатайство о мере пресечения.

Этот вопрос был затронут во время брифинга по итогам заседания Совета 30 декабря.

Реклама

Санкции для Порошенко

Во время брифинга после заседания СНБО журналисты поинтересовались, "обсуждают ли вопросы санкций в отношении Порошенко" в кулуарах Совета нацбезопасности.

"Кулуаров в СНБО нет, это в Верховной Раде. Мы работаем исключительно с документами. Если соответствующие документы будут направлены в аппарат СНБО от тех институтов, которые имеют на это право – их пять – мы обязательно эти вопросы рассмотрим. Иначе работать мы не можем. Будут ли приниматься решения или нет, это зависит от членов СНБО. Для того, чтобы решение было принято, должно быть две трети голосов. Если такие документы появятся, я думаю, что голосов будет более чем достаточно относительно этого вопроса", — ответил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что на сегодняшний день такие документы не поступали на рассмотрение. Появятся ли они завтра – зависит от органов, которые имеют право подать эти документы. "Как только они будут поданы, они сразу будут вынесены на заседание СНБО", — отметил Данилов.

Реклама

Громкое дело