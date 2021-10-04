Саакашвили решил голодать до "конца жизни"

В тюрьме Рустави Михаил Саакашвили не намерен принимать медицинскую помощь / Коллаж "Сегодня"

Адвокат Ника Гварамия зачитала журналистам новое письмо бывшего президента Грузии и главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, которое он написал в СИЗО Рустави. В письме сказано, что Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме и намерен отказаться от помощи врачей даже в случае ухудшения здоровья.

Об этом сообщается на сайте "Грузия онлайн".

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Заочный отказ от медпомощи

"Хочу, чтобы граждане Грузии знали о моем решении. Я вернулся, чтобы помочь нашему народу в деле восстановления свободы и демократии. Как и ожидалось, режим меня арестовал, но я остаюсь свободным человеком будучи за решеткой. Как вам наверно известно, я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы знали — я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены. Я очень люблю жизнь, но голодовка, в любом случае, продлится до конца моей жизни. Готов хотя бы своей отверженностью подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть", – написал Саакашвили в новом своем обращении к народу.

Бывший президент Грузии также написал, что он предварительно оформил отказ от предложения врачей и от какой-либо формы медицинского вмешательства в случае бессознательного состояния.

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