С двух экс-депутатов хотят снять санкции СНБО – что решил Кабмин

Потихоньку фигуранты санкционных списков возвращают себе урезанные права / Коллаж "Сегодня"

Кабинет министров Украины обратился к Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с предложением рассмотреть вариант исключения из санкционных списков двух бывших народных депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым 6-го созыва. Это необходимо сделать в связи с наличием соответствующего решения суда.

Такое решение принял Кабмин без обсуждения на заседании правительства в среду, 24 ноября.

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Постановление

"В связи с вступлением в законную силу постановлений Шестого апелляционного административного суда от 08 июня 2021 года N640/7408/20 и от 29 июня 2021 года N640/7728/20 одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по внесению в приложение 1 к решению СНБО от 21 июня 2018 года "О применении внесения изменений в персональные специальные экономические другие ограничительные меры (санкции)",… следующих изменений: позицию 1590 исключить, позицию 1601 исключить", – говорится в принятом правительством документе.

После внесения изменений в санкционный список, сформированный из лиц, которые либо принимали участие в незаконном референдуме в марте 2014 года, либо в дальнейшем пошли на сотрудничество с оккупационным режимом, МИД должно будет проинформировать ЕС, США и другие государства, чтобы и они исключили из своих "черных списков" этих людей.

Кому повезло