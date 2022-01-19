Россию возглавил новый национал-фашизм – Яценюк

"Или Путин изменит свое поведение, в чем я сомневаюсь, или он будет остановлен, в чем я не сомневаюсь. Остановлен он будет единством всего западного мира. Остановлен он будет Украиной и украинцами", – подчеркнул премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк в эфире телеканала "Дождь".

Арсений Яценюк подчеркнул, что Путин "фактически начал проповедовать идеологию нового российского фашизма": "Чем отличается аннексия Крыма от аншлюса Австрии или аннексии Судетов? Чем так называемые призывы Лаврова и всех других о защите русскоязычного населения отличаются от лозунгов Гитлера о защите немецкого населения на территориях, которые он потом аннексировал?"

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"Происходит очень большая беда. Беда в том, что российское руководство возглавило новый российский национал-фашизм", – подчеркнул он.

То, как работает российская пропаганда, добавил он, объясняется высказыванием Путина, когда он практически аплодировал Геббельсу.

Российский президент заявил о том, что ему по факту нравится Геббельс. По тому, что будет говорить российская пропагандистская машина, легко можно просчитать".

То, как будут развиваться события, сказал Арсений Яценюк, сегодня лежит исключительно в одной плоскости – личное решение Путина: "От этого решения будет зависеть реакция и Украины, и Запада".

"Еще раз подчеркну: мы будем себя защищать", – сказал он.

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"Наибольший геополитический вызов сегодня для всего свободного мира – способен ли этот свободный мир защитить себя или диктатуры и автократии, чем является режим Путина, будут пытаться фактически стать во главе нового мирового порядка", – подчеркнул Арсений Яценюк.

"Я искренне верю в то, что мировой порядок базировался, базируется и будет базироваться на международном праве и сильном, свободном, демократическом западном мире", – добавил он.