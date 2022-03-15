"Российская армия воевать не умеет": Подоляк пристыдил оккупантов

Подоляк рассказал, как ВСУ разбивают оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия продолжает воевать только с мирными городами, уничтожая их ночью ракетами. Тем временем украинские военные уверенно бьют оккупантов по всем направлениям.

Об этом сообщил в Twitter советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Подоляк заявил, что за 20 дней войны мы доказали всему миру, что Украина непобедима и наши защитники действительно умеют воевать.

"Без изменений и в том, что наши партнеры с удивлением все это смотрят и для себя решают, готовы ли они брать на себя ответственность такую, как берет Украина. Без изменений в том, что русская армия воевать практически не умеет. Она умеет только бомбить гражданские инфраструктуры и только мирных граждан", – сказал он.

Советник главы ОП добавил, что украинские власти ведут переговоры и уже получают результат.

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"Мы будем держать врага по всем направлениям. Он будет терять рассудок и дальше и будет все же пытаться нас сломать. Но это невозможно – вы уже это поняли", - добавил Подоляк.

Ситуация в Украине 15 марта