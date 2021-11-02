Россия собрала возле Украины мощную армию – снимки со спутника

Россия снова угрожает Украине? Коллаж "Сегодня"

Недавние заявления из США о стягивании российских войск к границам Украины подтвердились спутниковыми снимками, причем переброшены очень боеспособные силы с множеством тяжелой техники.

Об этом сообщает Politico.

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"Новые спутниковые фотографии, сделанные в понедельник, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной после крупного скопления этой весной", – говорится в сообщении.

Спутник заметил скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с сухопутными войсками в районе российского города Ельня недалеко от границы с Беларусью. Подразделения, которые начали движение в конце сентября из других районов России, где они обычно базируются, включают элитную 1-ю гвардейскую танковую армию.

Российские войска в Ельне. Фото: Politico

Кроме того, техника 4-й танковой дивизии России была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины. Подразделения оснащены основными боевыми танками Т-80У и самоходными артиллерийскими установками (САУ).

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Оккупанты перебросили много техники. Фото: Politico

В этом же районе были замечены силы 1-й гвардейской танковой армии, которая предназначена для проведения операций на всех уровнях боевых действий. Обычно именно эти подразделения получают новейшее военное оборудование.

Военный лагерь РФ. Фото: Politico

Как мы уже писали, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), экс-советник Путина Андрей Илларионов говорил, что текущее скопление войск вряд ли для вторжения в Украину. Он объяснил, что иначе все было бы тайно и никто ничего не знал бы.

Может ли Путин снова напасть на Украину?