Россия собрала возле Украины мощную армию – снимки со спутника

Россия снова угрожает Украине? Коллаж "Сегодня"
Недавние заявления из США о стягивании российских войск к границам Украины подтвердились спутниковыми снимками, причем переброшены очень боеспособные силы с множеством тяжелой техники.
Об этом сообщает Politico.
"Новые спутниковые фотографии, сделанные в понедельник, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной после крупного скопления этой весной", – говорится в сообщении.
Спутник заметил скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с сухопутными войсками в районе российского города Ельня недалеко от границы с Беларусью. Подразделения, которые начали движение в конце сентября из других районов России, где они обычно базируются, включают элитную 1-ю гвардейскую танковую армию.
Кроме того, техника 4-й танковой дивизии России была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины. Подразделения оснащены основными боевыми танками Т-80У и самоходными артиллерийскими установками (САУ).
В этом же районе были замечены силы 1-й гвардейской танковой армии, которая предназначена для проведения операций на всех уровнях боевых действий. Обычно именно эти подразделения получают новейшее военное оборудование.
Как мы уже писали, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), экс-советник Путина Андрей Илларионов говорил, что текущее скопление войск вряд ли для вторжения в Украину. Он объяснил, что иначе все было бы тайно и никто ничего не знал бы.
Может ли Путин снова напасть на Украину?
- Ранее политолог Вадим Карасев в комментарии "Сегодня" высказал мнение, что вторжения России на Донбасс не будет. Однако он не исключает, что атаки на ВСУ могут усилиться со стороны боевиков т.н. "Л/ДНР".
- Экс-глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк рассказывал, где ожидать возможное вторжение войск РФ. Он считает, что Россия хочет лишить Украину выхода к морю.
- В то же время военный эксперт Олег Жданов объяснил, что "светит" России, если открыто нападет на Украину. По его словам, вероятность угрозы российского вторжения существует, но окружение Путина вряд ли позволит ему осуществить эти планы.