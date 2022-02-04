"Россия проиграла этот раунд": Кулеба рассказал, как Украина переиграла Путина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская стратегия запугивания не работает, все мировое сообщество стало на сторону Украины. Об этом на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, то, что происходит в Украине, является чрезвычайно важным для всего мира.

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"Поэтому, когда нам кто-то угрожает, мировые лидеры едут к нам и стоят с нами бок о бок и принимают решения, которые подкрепляют эти визиты практической помощью. Возможно, руководство РФ рассчитывало, что Украину оставят наедине, а все наоборот – в одиночестве осталась Россия со своими войсками и угрозами. У Украины наисильнейшая международная позиция, начиная с 2014 года", – сказал министр.

Также Кулеба рассказал о военной помощи, которую выделили партнеры нашей стране. Он отметил, что Польша и Чехия предоставили Украине новейшее вооружение, Британия – выделила дополнительные 88 млн фунтов стерлингов экономической помощи, Нидерланды – готовы открыть новые возможности в торговле и инвестициях, страны Бухарестской девятки готовят решения по поддержке Украины по вопросу военной помощи

"Стратегия запугивания не работает. Этот раунд РФ проиграла. Мы будем продолжать усиливаться", – заявил он.

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