Россия перекрыла 70% Азовского моря – в Украине уже отреагировали

РФ планирует проводить стрельбы вблизи Мариуполя, Бердянска и Геническа / Фото: Коллаж: Сегодня

Военный флот России перекрыл судоходство на 70% акватории Азовского моря. Об этом сообщило командование Военно-морских сил Украины.

"По состоянию на 10 декабря Российской Федерацией перекрыто около 70% акватории Азовского моря", – говорится в сообщении.

Карта перекрытия Азовского моря

Отмечается, что РФ якобы планирует проводить стрельбы вблизи Мариуполя, Бердянска и Геническа.

Реклама

"Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости к пунктам базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро"", – отметили в ВМС Украины.

Ситуация в Азовском море

Накануне Федеральная служба безопасности России сообщила, что в непосредственной близости от Керченского пролива находится украинский военный корабль "Донбасс". В России выразили обеспокоенность, что украинский корабль может попытаться пройти через захваченный РФ в 2014 году Керченский пролив.

Корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Российская сторона заявляет, что при этом наш военный корабль не подавал заявок на прохождение Керченского пролива, что, оказывается Украина должна была сделать в соответствии с приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 года.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал провокацией якобы подход судна "Донбасс" ВМС Украины к Керченскому проливу и пригрозил "серьезными последствиями".

Реклама

"Любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям", – заявил Песков.

Заявление Украины

Пресс-служба штаба Операции объединенных сил позже дала свой комментарий.