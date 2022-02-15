Россия должна убраться! Рада приняла обращение к Западу

Рада приняла важное постановление / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада обратилась к ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, Европарламенту для предоставления Украины оружия и ужесточения санкций против России. "За" постановление проголосовали 326 депутатов, "против" – 2, "воздержались" – 9.

В постановлении ВР призывает

продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины в рамках международно признанных границ и необходимость мирного разрешения спровоцированного Российской Федерацией вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права с использованием существующих переговорных форматов,

осудить действия, заявления и шаги России, направленные на подготовку основы для расширения военной и гибридной агрессии против Украинского государства, для которого отсутствуют какие-либо основания,

продолжать оказывать политическую поддержку Украине, в том числе путем осуществления визитов на уровне руководителей государств, правительств и парламентов, а также лидеров международных организаций и их парламентских ассамблей,

усилить и ускорить предоставление Украине комплексной, в том числе оборонной помощи, направленной на усиление способности Украинского государства реагировать на обострение ситуации безопасности со стороны Российской Федерации,

осуществлять активные политико-дипломатические усилия, обмен информацией и практические шаги в целях удержания Российской Федерации в рамках мирного переговорного процесса,

призвать Российскую Федерацию к отводу военных сил и вооружению от границы с Украиной и с временно оккупированных территорий Украины, прекращению военных учений в морских акваториях вокруг Украины и снятию препятствий для международной морской торговли;

усилить санкционное давление на Российскую Федерацию как важный элемент комплексных усилий по сдерживанию государства-агрессора и сохранению европейской архитектуры безопасности, основанной на уважении норм и принципов международного права.

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Кто помогает Украине оружием