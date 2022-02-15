Россия должна убраться! Рада приняла обращение к Западу

Рада приняла важное постановление / Фото: Коллаж: Сегодня
Верховная Рада обратилась к ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, Европарламенту для предоставления Украины оружия и ужесточения санкций против России. "За" постановление проголосовали 326 депутатов, "против" – 2, "воздержались" – 9.
В постановлении ВР призывает
- продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины в рамках международно признанных границ и необходимость мирного разрешения спровоцированного Российской Федерацией вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права с использованием существующих переговорных форматов,
- осудить действия, заявления и шаги России, направленные на подготовку основы для расширения военной и гибридной агрессии против Украинского государства, для которого отсутствуют какие-либо основания,
- продолжать оказывать политическую поддержку Украине, в том числе путем осуществления визитов на уровне руководителей государств, правительств и парламентов, а также лидеров международных организаций и их парламентских ассамблей,
- усилить и ускорить предоставление Украине комплексной, в том числе оборонной помощи, направленной на усиление способности Украинского государства реагировать на обострение ситуации безопасности со стороны Российской Федерации,
- осуществлять активные политико-дипломатические усилия, обмен информацией и практические шаги в целях удержания Российской Федерации в рамках мирного переговорного процесса,
- призвать Российскую Федерацию к отводу военных сил и вооружению от границы с Украиной и с временно оккупированных территорий Украины, прекращению военных учений в морских акваториях вокруг Украины и снятию препятствий для международной морской торговли;
- усилить санкционное давление на Российскую Федерацию как важный элемент комплексных усилий по сдерживанию государства-агрессора и сохранению европейской архитектуры безопасности, основанной на уважении норм и принципов международного права.
Кто помогает Украине оружием
- 13 февраля в Киев прибыли два самолета с американской помощью для быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины.
- 9 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью из Великобритании. Самолет привез военный груз и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Также там есть бронежилеты, каски и другой груз.
- В тот же день в Киев прилетел 9-й самолет с военной помощью из США. В аэропорт "Борисполь" прибыло более 80 тонн вооружения.
- 2 февраля правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. Украине передадут самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы. В случае ухудшения ситуации Польша готова принимать раненых и эвакуировать мирное население.
- В Украине 3 февраля приземлился седьмой по счету самолет с военной помощью от США. В общей сложности нашей стране уже передано 500 тонн боеприпасов.
- Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.
- По результатам переговоров Украина заключила новый союз с Великобританией и Польшей. Польский аналитик Лукаш Адамский считает, что этот союз поможет в борьбе против российской агрессии.