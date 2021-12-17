"Родителей вызвали в ФСБ": Гогилашвили рассказал о криминальных делах в России

Вопрос о судимости заставил Александра Гогилашвили закурить / Коллаж "Сегодня"

Скандально известный теперь уже бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили рассказал, сколько на самом деле заведено уголовных дел против него и есть ли у него паспорт гражданина России. Он прокомментировал появившиеся ранее в интернете копии неких документов Пролетарского райсуда Ростова-на-Дону (РФ), где якобы в 1998 году Гогилашвили приговорили за мошенничество на 5 лет заключения условно.

Гогилашвили рассказал свою версию в интервью изданию "Бабель".

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Приговор и уголовные дела

"Если мы берем все, что говорят в России, за чистую монету, если мы живем такими стандартами, то скажу – это ложь. Давайте определимся, кто для нас Россия. Я определился на 100% в 2015 году. Я был на Майдане, о чем никогда в жизни не кричал. Не вешал плакаты. Я никогда не мог представить себе, что я человек, служивший этой стране, буду обвинен в том, что я пророссийской направленности. Я знаю на 100%, эта страна – страна свободы, и единственный враг – это Россия. Я не связываю себя с Россией. Я – не гражданин России и не являюсь им – ни понятийно, ни фактически", – заявил бывший высокопоставленный чиновник МВД Украины.

Тем не менее уголовные дела есть. Однако они – политической направленности, говорит Гогилашвили.

"У меня есть уголовное производство, которое на меня завели из-за экстремизма и моей гражданской позиции в 2015 году. Затем, в 2016 году моих родителей вызвали в ФСБ", – заявил бывший чиновник в интервью.

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