"Родителей вызвали в ФСБ": Гогилашвили рассказал о криминальных делах в России

Вопрос о судимости заставил Александра Гогилашвили закурить / Коллаж "Сегодня"
Скандально известный теперь уже бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили рассказал, сколько на самом деле заведено уголовных дел против него и есть ли у него паспорт гражданина России. Он прокомментировал появившиеся ранее в интернете копии неких документов Пролетарского райсуда Ростова-на-Дону (РФ), где якобы в 1998 году Гогилашвили приговорили за мошенничество на 5 лет заключения условно.
Гогилашвили рассказал свою версию в интервью изданию "Бабель".
Приговор и уголовные дела
"Если мы берем все, что говорят в России, за чистую монету, если мы живем такими стандартами, то скажу – это ложь. Давайте определимся, кто для нас Россия. Я определился на 100% в 2015 году. Я был на Майдане, о чем никогда в жизни не кричал. Не вешал плакаты. Я никогда не мог представить себе, что я человек, служивший этой стране, буду обвинен в том, что я пророссийской направленности. Я знаю на 100%, эта страна – страна свободы, и единственный враг – это Россия. Я не связываю себя с Россией. Я – не гражданин России и не являюсь им – ни понятийно, ни фактически", – заявил бывший высокопоставленный чиновник МВД Украины.
Тем не менее уголовные дела есть. Однако они – политической направленности, говорит Гогилашвили.
"У меня есть уголовное производство, которое на меня завели из-за экстремизма и моей гражданской позиции в 2015 году. Затем, в 2016 году моих родителей вызвали в ФСБ", – заявил бывший чиновник в интервью.
Что произошло
- 11 декабря на блокпосту в Краматорске Донецкой области недалеко от линии соприкосновения замглавы МВД Александр Гогилашвили отказался подчиняться требованиям дежурного полицейского наряда. Гогилашвили возмутился, что его не узнали полицейские и решили проверить у него документы.
- Буквально через день президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал – потребовал увольнения Гогилашвили с государственного поста.
- 13 декабря Гогилашвили признал свою вину в скандале с полицейскими и написал заявление на увольнение.
- Тогда же появилось сообщение, что у Александра Гогилашвили есть паспорт гражданина РФ, а также индивидуальный налоговый номер в России.
- Скандал с Гогилашвили может обернуться новыми неприятностями для Украины на международном уровне. Оказалось, что борец с наркоторговлей ездил на автомобиле, принадлежащем американцам и он передавался украинской стороне для других целей.
- Нынче вопрос о судимости заставил Александра закурить в помещении во время интервью.