РФ пробила двойное дно, "спалив" себя на Донбассе: Кремлю предрекли "серьезный удар"

Эксперт назвал подводные течения признания Россией своего участия в войне против Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

В России второй день активно обсуждается фактическое признание Кировским районным судом Ростова-на-Дону участие вооруженных сил РФ в войне против Украины. По мнению военного эксперта Александра Коваленко, это признание с двойным дном.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Почти 8 лет Россия с неистовством безумного лемминга отрицала факт вторжения своих войск в Украину, и вдруг судья Кировского районного суда в Ростове-на-Дону в приговоре, вынесенном по делу о посредничестве во взятке, упомянул о поставках продуктов питания "в воинские части Вооруженных сил РФ", расположенные на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", – пишет эксперт.

По словам Коваленко, тема раскрутилась настолько, что даже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вынужден был в очередной раз промямлить мантру "настамнет".

"Но самое интересное не это. То, что Россия является страной-оккупантом, признано на международном уровне и тому есть огромное количество фактов, для использования в судебном порядке. Но в данном случае речь идет о фактическом признании самой же Россией своего вторжения. Причем признания на фактически государственном уровне – судом, в рамках следственных действий", – отмечает он.

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Что нужно понимать о признании РФ, по мнению военного эксперта:

Во-первых, данный случай ярко демонстрирует то, что в России ложь вокруг своего отрицания участия в войне против Украины обросла таким огромным количеством слоев оговорок, что уже даже сами же россияне не способны контролировать проникновение в открытые источники правды.

Во-вторых, следует понимать вот какой момент. Это приговор суда. Приговор суда по результатам следствия. То есть достаточно долгое время велись следствие, суд и был оглашен приговор по делу, которое просто не могло не попасть в поле зрения тех, кто контролирует проникновение подобной информации в открытый доступ и пресекает это на корню.

В РФ не доглядели?

Александр Коваленко считает, что это не совсем так. По его мнению, в данном случае речь идет о коррупционных схемах в ВС РФ, благодаря которым определенный круг людей обогащался.

"То, что в армии России тотальная коррупция и воровство, – это общеизвестный факт. Но в настоящее время, из-за ухудшающейся экономической обстановки в России, коррупционер коррупционеру, без взаимной выгоды, не просто становится конкурентом – врагом", – написал он.

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По словам эксперта, очевидно, что фигурант кировского дела не делился с вышестоящими, а потому его и слили с потрохами. В свою очередь под слив попало все МО РФ, как непосредственный участник войны против Украины, говорит Коваленко.

"То есть посредством простого коррупционера на месте, был осуществлен довольно таки серьезный удар по российской власти, инициировавшей войну против Украины. То есть в данном случае очевиден и фактор внутренней игры, особенно тех игроков, которых эпоха санкций и "процветания" в изоляции, изрядно поднадоели, равно как и нынешнее руководство РФ. А потому у этого признания точно имеется двойное дно. А когда есть двойное дно, то будет и продолжение", – подытожил военный эксперт группы "Информационное сопротивление".

Ранее мы сообщали, что ростовский суд уже "трясут" из-за признания участия в войне на Донбассе.

Также напомним, 15 декабря в Брюсселе во время саммита "Восточного партнерства" удалось собраться участникам "Нормандской четверки", правда, без главного виновника войны на Донбассе – президента России Владимира Путина.