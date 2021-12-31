РФ пригрозила США и НАТО: примем меры, если не будет гарантий

РФ предлагает создать новую систему договоренностей по безопасности / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не примут предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишут РИА Новости.
"Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности", – сказал Лавров.
Также он пригрозил, что Россия не даст "замотать инициативы в бесконечных дискуссиях".
Лавров отметил важность для РФ участия в переговорах американских военных.
"Насколько мы понимаем, подготовленные нами проекты изучаются в Вашингтоне и других западных столицах... Для нас принципиально важно участие в переговорах высокопоставленных военных США и стран альянса", – сказал он.
По его словам, предложения направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности и допустил, что на ее базе возможны новые соглашения по контролю над вооружениями.
Переговоры о гарантиях безопасности
- 30 декабря состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и главы российского государства Владимира Путина.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российско-американские переговоры о гарантиях безопасности пройдут сразу после новогодних каникул, за день до саммита Россия – НАТО. Представитель НАТО подтвердил, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг решил созвать встречу РФ – НАТО 12 января.
- Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что НАТО должно исключить требования президента России Владимира Путина о "гарантиях безопасности" и выдвинуть ему встречные.
- 23 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Италия могла бы сыграть посредническую роль в переговорах между Россией и НАТО о гарантиях безопасности. По его словам, отношения между Россией и Италией находятся на высоком уровне, "вне зависимости от тех политических сил, которые в тот или иной момент оказываются на вершине политической власти".