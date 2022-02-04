РФ придумала, как напасть на Украину: Киев получил от США важную информацию

Украинская сторона в курсе о планах Кремля / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия планирует сфабриковать повод для вторжения в Украину. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал Украина 24 заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, такую информацию им передала разведка США.

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"Америка незадолго до обнародования информации (в СМИ) поделилась ею с нами, предупредили о том, что такая информация есть в наличии. Мы сейчас ожидаем больше деталей. И что касается украинской разведки, то надо сейчас вопрос направить к ним. Я пока никаких отчетов не видел", – сказал Кулеба.

Также он отметил, что такую ситуацию обязательно обсудит с коллегами из разведывательных органов Украины.

"Мы знали от Соединенных Штатов, что такая информация будет обнародована. В принципе, то, что было обнародовано, нас не удивляет. Мы с вами с 2014 года видели много коварных действий Российской Федерации, и мы видели, что они ни перед чем не останавливаются, когда пытаются что-то сфальсифицировать и обвинить в чем-то очередном Украину", – сказал он.

Также Кулеба отметил, что очень важно, что любые планы РФ становятся известны и Украина может на них оперативно реагировать.

Новый план Путина

3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".

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Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил данные разведки о том, что РФ готовила фейковое видео об "атаке" ВСУ на русскоязычное население. Также Кирби рассказал, что в РФ планировали инсценировать атаку якобы украинских спецназовцев или разведчиков на россиян или русскоязычных граждан. При этом военная техника должна была выглядеть похожей на технику ВСУ или на ту, которая поставлена Украине из Запада.

Что известно о вторжении в Украину