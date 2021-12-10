За кого готовы проголосовать украинцы? Новый президентский рейтинг

Слева на право - Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

В случае проведения выборов президента в ближайшее время действующий глава государства Владимир Зеленский в первом туре набрал бы 23,5% голосов избирателей, пришедших на участки. По сравнению с данными от 10-13 ноября, уровень его поддержки снова растет.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

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В случае проведения президентских выборов рейтинг кандидатов выглядел бы так:

Владимир Зеленский – 23,5%

Петро Порошенко – 13,4%

Юлия Тимошенко – 9,9%

Юрий Бойко – 9,3%

Дмитрий Разумков – 7,5%

Игорь Смешко – 6,7%

Евгений Мураев – 6,5%

Владимир Гройсман – 5,5%

Олег Ляшко – 3,2%,

Арсений Яценюк – 3,1%.

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Как проводили опрос?

Опрос проводился: 6-8 декабря 2021 года во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий среди 2500 респондентов методом опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности составляет не больше 2,0.

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