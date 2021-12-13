Референдум о Донбассе? В Кремле отреагировали на слова Зеленского

Песков ответил Зеленскому. Коллаж "Сегодня"

Проводить референдум по Донбассу или нет – это внутренние дела Украины. А вот прямые переговоры по урегулированию конфликта Киев должен вести не с Москвой, а с боевиками т.н. "Л/ДНР".

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

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Он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что можно было бы провести референдум по Донбассу.

"Проведение референдума по Донбассу – внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы узнать, как бы мог быть сформулирован вопрос для этого референдума", – сказал Песков.

Также он ответил на заявление Зеленского о возможности отдельного формата переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Что касается обсуждения Донбасса между Россией и Украиной, то мы хотим еще раз напомнить, что Россия не является участницей конфликта. Это внутриукраинский конфликт. Урегулировать его можно только по-мирному и путем налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями самопровозглашенных республик", – подчеркнул спикер Кремля.

Переговоров с боевиками точно не будет

Москва не первый год регулярно навязывает Украине прямые переговоры с главарями боевиков, чтобы тем самым легитимизировать и сами "Л/ДНР", а Россию представить посредником урегулирования конфликта.

Однако Владимир Зеленский ранее уже четко заявил, что не собирается разговаривать с террористами – его интересует лишь встреча с Путиным.

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А что с "референдумом Зеленского"?

Бывший спикер Верховной Рады, нардеп Дмитрий Разумков напомнил Зеленскому, как должен проходить референдум по Донбассу. Конкретики в словах президента не прозвучало, считает депутат.

Напомним, в Украине действует закон о референдуме, который запрещает выносить на всеукраинское голосование вопрос независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.