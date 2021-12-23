Разумков указал на важный прокол команды Зеленского по Донбассу

Разумков (справа) удивлен политикой Банковой по миротворцам. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Дмитрий Разумков удивлен, что Офис президента отстранился от идеи размещения миротворцев ООН на Донбассе, что позволило бы решить много вопросов и продвинуться в выполнении Минских соглашений. Об этом он сказал в интервью Вестям.

На вопрос, почему команда Зеленского отказалась от миротворческой международной миссии, он ответил: "Я не в курсе, я не являлся участником этих процессов".

Реклама

Политик уточнил, что Офис президента изначально привлекал к этому вопросу некоторых нардепов, входящих в Трехстороннюю контактную группу.

"Не знаю, почему ушли от этого процесса, хотя он был бы наиболее правильным. Мы могли бы решить вопрос прекращения огня, потому что через миротворцев стрелять опасно и неудобно. Таким образом закрыть границу, взять под контроль. И тогда это дало бы возможность дальше двигаться по "Минску" (Минским соглашениям. – Ред.), в том числе проводить выборы", – сказал Разумков.

Миротворцы на Донбассе