Разумков созвал внеочередное заседание, которое не понравится "Слуге народа"

Разумков зовет депутатов на внеочередное заседание но "слуги" на в восторге. Коллаж "Сегодня"

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает на 23 сентября внеочередное заседание для рассмотрения лишь одного вопроса – отмены кассовых аппаратов для предпринимателей.

Об этом сообщил журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

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По его словам, внеочередное заседание будет собрано по инициативе внефракционного нардепа Александра Дубинского.

"Господин Разумков сегодня прислал мне письмо, что в четверг он назначил внеочередную сессию. Дубинский три-четыре месяца назад собирал (подписи для внеочередного заседания. – Ред.) внеочередную по ФОПам. И насобиралось, и на четверг назначено", – рассказал Арахамия.

Он уточнил, что речь идет о рассмотрении вопроса об отмене регистраторов расчетных операций (т.н. кассовых аппаратов в смартфоне) для ФОПов.

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"Ну мы этого делать не будем. Я вам это уже могу заявить. Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить? Я не понимаю", – подчеркнул Арахамия.

В то же время он понимает, что это не личное желание Разумкова, а его обязанность согласно регламенту. Но при этом он хочет выяснить, каким образом Разумков, находясь на больничном, может созывать внеочередное заседание.

История с кассовыми аппаратами для ФОПов

В Украине с августа 2020 года ввели программные регистраторы расчетных операций (РРО) – так называемые кассовые аппараты в смартфоне. Программное обеспечение для них государство предоставляет бесплатно.

Изначально планировалось, что с 1 января 2021 года для предпринимателей второй, третьей и четвертой групп кассовые аппараты станут обязательными. Исключения предусматриваются только для торговли на рынках. 17 ноября 2020-го Рада не смогла отменить обязательные кассовые аппараты.

Но уже 1 декабря депутаты отсрочили введение обязательного использования кассовых аппаратов до 1 января 2022 года.

Как мы писали ранее, ФОПы теперь могут платить налоги через приложение "Дія". Электронная система сможет сама напоминать о необходимости заплатить госбюджету. К тому же упростилась регистрация предпринимателей.