Разумков назвал причину своего отсутствия в Трускавце

Разумков так и не попадет в Rixos в Трускавце. Коллаж "Сегодня"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что его поездка в Трускавец могла бы изменить отношение фракции "Слуга народа" к его возможной отставке.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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Глава парламента так и не дождался приглашения на выездное заседание фракции, но считает, что мог бы повлиять на ситуацию, будь он там.

"Сегодня нет руководства фракции, я думаю, они бы точно смогли ответить, почему меня, если рассматривается мой вопрос, не смогли пригласить в Трускавец. Я думаю, им было бы легче, и я мог бы объяснить. Но, возможно, это как-то изменило бы расстановку сил и это внесло бы коррективы в их планы", – сказал Разумков.

Отметим, недавно глава фракции "СН" Давид Арахамия очень просто объяснил, что Разумкова не пригласили в Трускавец, потому что он не член фракции (спикер внефракционный депутат).

Отставка Разумкова

Утром 30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера. После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.

Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.

На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".

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Напомним, съезд "слуг народа" в Трускавце пройдет 1-2 октября, а поселят депутатов в шикарном отеле Rixos Prykarpattya. Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там будет присутствовать и президент Владимир Зеленский.