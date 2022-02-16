Разрыв между Порошенко и Зеленским сократился: президентские рейтинги в феврале

Петр Порошенко, Владимир Зеленский / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

На выборах президента Украины в первом туре на данный момент лидировал бы действующий глава государства Владимир Зеленский – об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Опрос проводился с 5 по 13 февраля.

За Зеленского проголосовали бы 19,1% среди всех респондентов и 25,1% среди тех, кто уже определился с выбором. На втором месте – Петр Порошенко. За него высказалось 16,6% среди всех респондентов и 21,8% среди определившихся с выбором.

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Кто еще в списке

В тройку лидеров также входит Юлия Тимошенко – ее готовы поддержать 8,9% среди всех респондентов и 11,8% из определившихся.

Далее в рейтинге следуют Юрий Бойко (6,3% и 8,3%), Дмитрий Разумков (5,5% и 7,2%), Евгений Мураев (4,9% и 6,5%), Игорь Смешко (4,6% и 6,1%), Владимир Гройсман (3,6% и 4,8%), Олег Ляшко (3% и 3,9%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

В КМИС отмечают, что в сравнении с декабрем 2021 года рейтинг вырос на значимое значение, больше статистической погрешности, только у Бойко. Также сократился разрыв между Зеленским и Порошенко – с 7,4% в декабре до 3,3% сейчас.

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Какие партии поддерживают украинцы

Согласно результатам опроса КМИС о том, какие партии готовы поддержать украинцы на выборах, лидирует партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" – ее готовы сейчас поддержать на выборах 15,5% среди всех респондентов и 22,9% среди тех, кто собирается голосовать. На втором месте провластная "Слуга народа", за которую проголосовали бы 11,1% среди всех респондентов и 16,4% среди определившихся с выбором.

Политсила ОПЗЖ имеет поддержку в 10,1%. Это на 3,3 процента больше, чем было у партии скандальных Виктора Медведчука, Ильи Кивы и Вадима Рабиновича в начале декабря 2021 года (6,8%).

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