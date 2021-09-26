Уже попрощались с Меркель? А зря! – канцлер Германии еще побудет у власти

От того, как лидеры предвыборной гонки, включая фаворита Олафа Шольца смогут быстро договориться о коалиции, будет зависеть и уход Меркель / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
В Германии заканчивается агитационная кампания, которая должна завершиться выборами 26 сентября, формированием нового правительства и уходом на покой Ангелы Меркель. Последние рейтинги свидетельствуют, что преемник канцлера-долгожителя – Армин Лашет не заручится поддержкой явного большинства электората, чтобы лично сформировать правительство. Это означает, что фрау Меркель еще какое-то время будет управлять Германией и влиять на процессы в Евросоюзе.
Об этом пишут аналитики большинства западных изданий, включая CNN.
Рейтинг
По состоянию на 24 сентября, после заключительных теледебатов лидеров проходящих в Бундестаг партий
- Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) имеет 25% поддержки и ее рейтинг стоит на месте уже несколько дней;
- Христианско-демократический союз Германии (ХДС) начал отыгрывать свои позиции и сейчас имеет 22%;
- Пария "Союз-90"/"Зеленые" пока может претендовать всего лишь на 16%;
- Свободная демократическая партия, которая представляет бизнес, имеет почти 12%;
- Крайне правая "Альтернатива для Германии" довольствуется 11%.
Кто будет договариваться
Если такой результат партии покажут в день голосования, в итоге кандидат на пост канцлера от СДПГ министр финансов ФРГ Олаф Шольц (кстати, победитель всех теледебатов), должен будет договариваться с кандидатом от ХДС – премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом, либо с лидером "зеленых", депутатом Бундестага Анналеной Бербок. От того, как быстро они поделят министерские портфели и будет зависеть, как быстро Ангела Меркель передаст свои дела и отправится отдыхать.
"Коалиционное правительство кажется неизбежным, а трехсторонний альянс весьма вероятен. И впервые это произойдет в Германии на национальном уровне, что является отражением растущей фрагментации немецкой политики, которая также имеет место в других частях Европы и за ее пределами", – отмечает издание The Guardian.
Найдется место и популистам?
В переговорный водоворот теоретически могут быть втянуты все партии, которые преодолеют 5% проходной барьер. Как отмечают аналитики, даже правопопулистская "Альтернатива для Германии".
"Реальна коалиция красно-зелено-красная (между социал-демократами, "зелеными" и "левыми") или красно-зелено-желтая (между социал-демократами, "зелеными" и либералами из „Свободной демократической партии"). Продолжать „большую коалицию" (между ХДС и социал-демократами) ни у кого из партнеров нет сил; для Лашета это было бы политическим самоубийством, причем не только на федеральном уровне, но и с точки зрения сохранения премьерства в Северном Рейне — Вестфалии", – отметил в комментарии для портала "Медуза" берлинский политолог, член Социал-демократической партии Дмитрий Стратиевский.
Исходя из истории создания коалиции после выборов в 2017 году, когда переговоры продлились полгода (и это при непоколебимом авторитете Меркель) здесь можно ожидать еще более затяжного процесса. А это означает, что Ангела Меркель еще какое-то время побудет канцлером.
Если вспомнить израильский сценарий, где не было устойчивой коалицию последние несколько лет и буквально каждые полгода проходили новые выборы в Кнессет, то фрау Меркель может задержаться надолго. Высока вероятность, что Новый год немцы встретят при Меркель.
- Уход Меркель заставил Германию задуматься – что делать дальше. 5% электората составляют "меркелькиндеры", которые не жили при других канцлерах. Результаты опросов свидетельствуют, что почти половина граждан страны не знают, за кого голосовать.
- Уход Меркель может открыть возможность для Франция получить лидерство в Европе.
Ангела Меркель поддерживает "Северный поток – 2", но считает важным, чтобы Украина оставалась транзитной страной российского газа после 2024 года, когда закончится срок соглашения.