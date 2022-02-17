Радослав Сикорский: Путину нужны не гарантии безопасности – ему нужна Украина

Радослав Сикорский / Фото: Getty Images

Президент России Владимир Путин хочет иметь всю Украину в своем Евразийском союзе, а не получить какие-либо гарантии безопасности.

Об этом заявил депутат Европейского парламента, министр иностранных дел Польши в 2007-2014 годах Радослав Сикорский во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Путин чувствует, что ему угрожает успех Украины. В плане ассоциации с Европой, участия в едином европейском рынке, синхронизации с энергетическими сетями. То есть Украина ускользает из его захвата, и он не может с этим мириться", – сказал Сикорский.

"Его план – иметь всю Украину в своем Евразийском союзе. Чтобы он мог иметь что-то вроде Европейского Союза и противопоставлять это Европейскому Союзу. Его план Б – сделать Украину несостоявшимся государством и контролировать ее. Это два основных сценария, которые планирует для себя Путин", – отметил депутат Европарламента.

Он подчеркнул, что на самом деле Путину не нужны гарантии безопасности, "ему просто нужна Украина", а все аргументы России о членстве Украины в НАТО фальшивы, поскольку страна не готова к вступлению в Альянс.

Радослав Сикорский подчеркнул, что как бы ни закончился нынешний кризис – мир уже изменился.

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"Я думаю, что независимо от того, будет ли агрессия, а здесь ситуация, безусловно, еще не разрешилась, я думаю, что мы, как бы то ни было, сегодня уже живем в другом мире. Поскольку сейчас мы должны признать, что у нас есть лидер крупного государства, супердержавы, ядерного государства, постоянного члена Совета Безопасности ООН, лидер, который не только постоянно говорит неправду, а постоянно нам угрожает, угрожает войной", – подчеркнул он.

"Это значит, что эта нирвана и иллюзия, в которой мы жили после "холодной войны" в международном праве, что не будет никакой военной мощи, которая будет менять мир насильственно – все это закончилось", – добавил Сикорский.

По его мнению, Путин не поменяет свой курс. "Россия превращается в репрессивную империю, направленную на экспансию наружу. И здесь угроза не только Украине, но и другим государствам", – сказал политик.