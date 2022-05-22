Рада одобрила продление военного положения в Украине

Военное положение продлиться почти до Дня Независимости / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада Украины продлила действие военного положения в государстве на 90 суток до 23 августа 2022 года. За соответствующее решение проголосовало 300 депутатов парламента. Также продлен срок общей мобилизации до 23 августа. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на решение парламента.

Если раньше ВП вводили на 30 дней, то теперь сразу на 90. Президент Зеленский уже подписал соответствующие указы. По его словам, такое решение необходимо, ведь ВСУ перейдет в контрнаступление, и это потребует больше времени, чем оборона.

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Новый срок военного положения вводится с 5:30 утра 25 мая до такого же времени 23 августа, накануне Дня Независимости.

Согласно Закону о правовом режиме военного положения, главное, что отличает ВП от мирной жизни – полномочия военного командования, которое издает обязательные для выполнения приказы и директивы по вопросам обеспечения не только обороны, но и общественной безопасности и порядка.

Военное положение предусматривает возможность, в частности, введение комендантского часа и пропускного режима, запрета проведения массовых мероприятий, проверки вещей и документов, конфискации имущества для нужд обороны с компенсацией владельцам, нарушение права на тайну переписки и телефонных разговоров и т.д.