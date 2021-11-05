Рада наказала Третьякову за скандал с Поляковым: что решили

Третьякову отстранили. Фото: коллаж "Сегодня"
Верховная Рада в пятницу, 5 ноября, отстранила депутата от фракции "Слуга народа" Галину Третьякову от участия в пяти пленарных заседаниях за ее высказыванияо смерти депутата Антона Полякова. За проголосовали 234 депутата, против – 3.
Об этом сообщает "Сегодня".
Скандал с Третьяковой
- 8 октября, в день смерти Антона Полякова, на заседании Верховной Рады депутаты объявили о том, что Третьякова во фракционном чате "слуг" поглумилась над смертью депутата, написав: "одним врагом меньше".
- В тот же день Третьякова опозорилась новой перепиской про Полякова, попросив депутатов не напоминать ей о том, что она состоит в комитете, который борется за права людей.
- Вскоре Третьякова заявила, что не радовалась гибели нардепа Антона Полякова, и высказала свое мнение в вопросе жизни и смерти. Также она готова покинуть пост главы комитета, если так решит ее политсила.
- В Раде уже придумали наказание для Третьяковой. Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что депутата отстранят от пленарных заседаний. Но этим может не ограничиться.
Что известно о смерти Полякова
- Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо, и он скончался – не смогла откачать даже скорая.
- 13 октября в интернете появилось видео последних минут жизни народного депутата Полякова. Мужчину не удалось реанимировать.
- Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Анна Скороход также уже дала показания.
- Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найдены алкоголь и метадон.
- Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.
Мама народного депутата Антона Полякова, которого похоронили в Чернигове 12 октября, выразила слова благодарности всем, кто поддержал их семью.