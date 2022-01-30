Рада будет решать судьбу страны в Zoom? Нардепы бьют тревогу

Из-за коронавируса депутаты изменили привычный режим работы. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада в понедельник проведет заседание согласительного совета. Из-за того, что ряд народных депутатов заболели коронавирусом, для них предусмотрели возможность дистанционного участия через Zoom. Такая инициатива вызвала недовольство и критику части нардепов.

"Удивительно. Завтра согласительный совет состоится в Zoom, что никак не предусмотрено никаким документом. А во вторник парламент собирается оффлайн. Вот этот день спасет Верховную Раду от коронавируса. Зачем этот цирк? Чтобы еще раз вытереть ноги о закон и продемонстрировать, что они могут все? Или, чтобы не дать тем, кто против сдачи страны, возможность хотя бы высказаться Давайте и голосовать в "Фейсбуке", – написала в Facebook нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Впоследствии нардеп уточнила информацию:

Реклама

"Стоило здесь написать и спросить, все ли, бедняги, заболели, как появилась инфо, что можем приходить на согласительный очно, а больные могут онлайн. Недостойно и примитивно".

Недовольство Климпуш-Цинцадзе разделили ее коллеги по парламентской фракции.

"Они готовятся к переходу делать парламент в режиме онлайн", – написал Владимир Вятрович.

Реклама

"Слуги испытывают как далеко можно пройти по пути беззакония и одумаются только тогда, когда мы их остановим!!!" – добавил Олег Синютка.

Ситуацию уточнила пресс-секретарь первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Александра Корниенко Марина Невмержицкая.

"Для тех, кто болеет, должні предоставить возможность присоединиться онлайн, а так – все как всегда", – сообщила она.

Реклама

Рада ушла на карантин

Верховная Рада из-за вспышки коронавируса приняла решение перенести пленарные заседания на середину февраля. Такое решение на заседании парламента 27 января поддержали 233 народных депутата.

Планируется, что в понедельник, 31 января, состоится заседание согласительного совета, а 1 февраля откроется очередная сессия и пройдет пленарное заседание. Однако 2-4 февраля депутаты продолжат работу в комитетах, фракциях и группах. 7-11 февраля работа Верховной Рады продлится в таком же режиме.

14 февраля депутаты проведут согласительный совет, а на 15-18 февраля намечены пленарные заседания.

Представители оппозиции не поддержали инициативу "слуг народа". По их мнению, в Украине есть много вопросов, требующих реакции парламента.

Депутатов косит COVID-19

В парламентской фракции "Слуга народа" коронавирусом заболели десятки депутатов.

"По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга народа" COVID-19 обнаружен еще у 6 народных депутатов. В итоге по состоянию на данный момент болеют 23 депутата", – сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

По ее словам, это самый высокий показатель заболевания во фракции за весь период пандемии.