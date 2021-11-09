"ПВО у нас слабая": сможет ли Украина отбить атаку самолетов РФ

Украинская ПВО вряд ли сильно поможет против авиации РФ. Коллаж "Сегодня"

Если Россия в ответ на применение Украиной беспилотника Bayraktar пустит в ход свою авиацию, то нашей стране будет очень сложно отразить удар из-за слабой системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом идет речь в нашей статье.

Отобьется ли Украина от авиации РФ

Военный эксперт Олег Стариков в комментарии "Сегодня" отметил, что украинской армии будет сложно защититься от атаки боевых самолетов РФ, поскольку обороноспособность Украины находится в состоянии частичной готовности.

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"ВСУ может уверенно противодействовать армии противника в сухопутном, информационном и кибернетическом направлении, но есть серьезные проблемы в военно-морской и воздушной сфере. Система ПВО у нас очень слабо развита", – сказал он.

С ним соглашается военный эксперт Игорь Козий.

"Украине срочно нужно развивать военно-промышленный комплекс, чтобы защититься от нападения агрессора, и в первую очередь – от атаки с воздуха", – объяснил он нам.

Россия может отомстить за "Байрактар"?

Бывший командующий АТО, нардеп "Европейской солидарности" Михаил Забродский в эфире одного из телеканалов сказал, что Москва вполне может применить на Донбассе боевую авиацию. По его словам, применение самолетов – "это вопрос часов, а не суток", российская авиация хоть завтра может появиться на Донбассе.

При этом он уверен, что применение на Донбассе со стороны ВСУ беспилотников "Байрактар" не стало поводом для "ответного хода" Москвы.

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"Байрактары" никого ни к чему не спровоцируют. Россия никогда не ограничивала себя поиском поводов, чтобы перейти к использованию тяжелого вооружения", – объяснил депутат.

Может ли Путин снова напасть на Украину?