"Путину снится одно страшное слово": чем напуганы в Кремле по версии Верещук

Фото: коллаж "Сегодня"
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук предположила, что "зеленая" энергетика – это кошмарный сон для президента Российской Федерации Владимира Путина. Ведь альтернатива кремлевскому газу уменьшит доходы России в будущем.
Об этом она сказала в программе "Свобода слова Савика Шустера".
"Путин ложится спать, и ему снится одно страшное слово – как по мне, я, конечно, не знаю, что ему снится, – декарбонизация, ему снится страшное слово "зеленая стратегия Европы". Он прекрасно понимает, что возобновляемые источники энергетики, все то, что связано с программами, которые начала Европа, на самом деле сегодня очень тревожат Кремль. Европейские эксперты сейчас спрашивают, делают круглые глаза, ставят знаки: а почему Путин, имея такие цены на газ, не озолиться? Почему он сейчас не торгует, не продает, а, наоборот, выжидает? А так как Путин хочет всех завязать в долгосрочные проекты и контракты. И вот теперь розовые очки, которые были у Европы, должны быть сняты. Мы говорим об этом давно – это инструмент шантажа, это оружие", - сказала она.
Что происходит с газом
Действительно, ситуация на газовых рынках весьма благоприятная для российского "Газпрома". Европа уже начала использовать запасы газа из подземных хранилищ. В тоже время цена на "голубое топливо" превысила отметку в 1225 долларов за тысячу кубометров.
Есть обоснованные подозрения, что причины энергетического кризиса в Европе созданы искусственно. В экспертном сообществе обвиняют российский "Газпром" в специальном ограничении поставок для провоцирования высоких цен.
По мнению Ирины Верещук, "Газпром" создал такую ситуацию именно для того, чтобы воспользоваться аргументом высоких цен на энергетическом рынке для выгодных Кремлю переговоров о дальнейших газовых контрактах. В том числе остро стоит и вопрос "Северного потока – 2". Речь идет о том, что Россия хочет продемонстрировать целесообразность постройки новой ГТС и показать, что вопрос СП-2 не имеет под собой политического подтекста.