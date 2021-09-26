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Путина в тайге чуть не сбило стадо оленей

Мария Дмитренко
26 сентября, 15:27
Президент РФ устроил себе многодневный отдых в тайге

Тайга в Сибири - любимое место отдыха Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин устроил себе отдых с министром обороны Сергеем Шойгу в тайге. Не обошлось без инцидентов. Главу Кремля едва не сбило стадо оленей.

Об этом сообщает РБК.

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По словам Путина, еще немного и животные бы сбили его вместе с министром обороны России.

"Огромные маралы просто, я таких еще не видел. Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной", – сказал президент России.

Что такое марал?

Это – наиболее распространенный вид оленей в мире. Маралы обитают в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов. Подвиды оленя имеют разные размеры. Например, достаточно крупные маралы весят более 300 кг и достигают длины тела более 2,5 метра.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров потроллил Путина стихом об отдыхе в тайге. Артист выразил сомнение в том, что глава российского государства наслаждался тишиной и одиночеством.

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