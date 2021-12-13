Путин заявил о "советском долге" Украины перед РФ – что он требует

Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что несколько республик бывшего СССР, в частности Украина, до сих пор не передали России зарубежную собственность Советского Союза, что должны были сделать в обмен на погашение Россией их внешнего долга.

Об этом он сказал в фильме "Россия. Новейшая история", который вышел на телеканале "Россия 1".

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"В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала", – сказал Путин.

Что известно?

Украина — единственная на постсоветском пространстве страна, не признавшая Россию правопреемницей всех долгов и активов СССР.

В конце 1991 года Украина подписала Договор о правопреемственности, взяв на себя обязательство погасить 16,37 процента союзного долга и претендуя на такой же объем собственности. На долю России, согласно этому документу, приходилось 61,34 процента советских активов и пассивов.

В декабре 1994 года, в период экономического и финансового кризиса, украинское правительство подписало новое соглашение о так называемом "нулевом варианте", предполагавшем отказ Киева от украинской части внешних долгов и активов Советского Союза. Однако Верховная Рада до сих пор не ратифицировала этот документ.

Таким образом, с юридической точки зрения Украина по-прежнему имеет право претендовать на 16,37% от всех активов Советского Союза, а это и недвижимость за границей, это активы, золотовалютный запас, алмазный фонд, активы по долгам, которые другие государства имели перед Советским Союзом.

Ранее мы сообщали, что Путин назвал Украину "детищем СССР".

Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет вернуть СССР, но этого не случится.