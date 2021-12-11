Путин рассекретил агента ЦРУ в правительстве России

ЦРУ не дает покоя Владимиру Владимировичу/Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин рассказал, что минимум один кадровый сотрудник Центрального разведуправления США (ЦРУ) был среди советников российского правительства в начале 1990-х годов.

Об этом Путин сообщил в интервью для пропагандистского фильма "Россия. Новейшая история", сообщает агентство ТАСС.

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Кругом – агентура

"В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права, в соответствии с законами своей страны, заниматься коммерческой деятельностью", – сказал Путин.

По словам хозяина Кремля, который в те годы был штатным сотрудником КГБ/ФСБ, в конечном итоге дело вылилось в судебный процесс в США. И только там выяснилось, что этот человек был кадровым сотрудником ЦРУ.

Дело шпиона

Правда, по версии западных СМИ, агент ЦРУ работал в правительстве России не в конце прошлого века, а непосредственно в момент управления Россией Владимира Путина.

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По информации телеканала CNN, в 2017 году разведка США была вынуждена эвакуировать из РФ секретного агента, который входил в окружение высшего российского руководства. Сотрудник "высочайшего уровня" работал на протяжении более чем десяти лет на ЦРУ и являлся источником информации непосредственно из Кремля.

Источники телеканала сообщили, что агент имел непосредственный доступ к президенту РФ Владимиру Путину и имел возможность фотографировать документы с рабочего стола российского лидера.

Ситуация