Путин рассекретил агента ЦРУ в правительстве России

ЦРУ не дает покоя Владимиру Владимировичу/Коллаж "Сегодня"
Президент России Владимир Путин рассказал, что минимум один кадровый сотрудник Центрального разведуправления США (ЦРУ) был среди советников российского правительства в начале 1990-х годов.
Об этом Путин сообщил в интервью для пропагандистского фильма "Россия. Новейшая история", сообщает агентство ТАСС.
Кругом – агентура
"В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права, в соответствии с законами своей страны, заниматься коммерческой деятельностью", – сказал Путин.
По словам хозяина Кремля, который в те годы был штатным сотрудником КГБ/ФСБ, в конечном итоге дело вылилось в судебный процесс в США. И только там выяснилось, что этот человек был кадровым сотрудником ЦРУ.
Дело шпиона
Правда, по версии западных СМИ, агент ЦРУ работал в правительстве России не в конце прошлого века, а непосредственно в момент управления Россией Владимира Путина.
По информации телеканала CNN, в 2017 году разведка США была вынуждена эвакуировать из РФ секретного агента, который входил в окружение высшего российского руководства. Сотрудник "высочайшего уровня" работал на протяжении более чем десяти лет на ЦРУ и являлся источником информации непосредственно из Кремля.
Источники телеканала сообщили, что агент имел непосредственный доступ к президенту РФ Владимиру Путину и имел возможность фотографировать документы с рабочего стола российского лидера.
Ситуация
- В России очень часто всех, кого не лень, называют шпионами. Например, в начале ноября ФСБ РФ заявила о задержании в оккупированном Крыму мужчины, который якобы собирал секретные данные для СБУ.
- В 2020 году в Москве задержали бывшего украинского футболиста Василия Василенко, которому предъявили обвинения в шпионаже в пользу Киева.
- Одновременно на Западе постоянно ловят агентов российских спецслужб. Болгария в 2020 году депортировала пятерых сотрудников посольства РФ, которых заподозрили в шпионаже.
- Сейчас шпионский скандал разворачивается в Германии. Здесь охранника британского посольства заподозрили в работе на Кремль.