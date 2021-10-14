Путин ответил, идет ли он в президенты на пятый срок в 2024 году

Путин объяснил свою позицию по выборам президента России в 2024 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин пообщался с американскими СМИ на полях "Российской энергетической недели". Телеведущая американского телеканала CNBC Хейли Гэмбл первым делом спросила о преемнике. Текстовую версию опубликовали на сайте Кремля.

"Хотела бы спросить, каждый исполнительный директор всегда думает о том, кто будет его преемником. Что вы думаете о вашем преемнике", – начала она разговор.

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Хейли Гэмбл интересовало, действительно ли Владимир Путин собирается быть президентом до 84 лет.

Как долго в России разрешено быть президентом

Напомним, что летом прошлого года в России провели референдум о поправках в Конституцию, одна из которых обнулила все президентские сроки Путина, который находится у власти более 20 лет.

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При этом в России законодательно разрешено быть президентом не более двух сроков. Но с новыми поправками в Конституцию РФ, которые утвердила российская Госдума, Владимир Путин снова может дважды баллотироваться в президенты в 2024 и 2030 годах. Таким образом, нынешний российский президент сможет прописаться в Кремле до 84 лет.

А сколько Путину вообще лет

Владимиру Путину в октябре 2021 года исполнилось 69 лет. По окончании четвертого президентского срока российскому президенту будет 72.

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Для сравнения, Джо Байден 1942 года рождения стал президентом США в возрасте 78 лет. А пребывание у власти до 84 лет звучит многовато даже для коммунистов в СССР, где ряд руководителей считались на то время достаточно возрастными для такой должности. К примеру, Леонид Брежнев умер в возрасте 75 лет, Юрий Андропов – в 69, а Константин Черненко – в 73.

Что задумал Путин

В итоге Владимир Путин так и не дал телеведущей прямого ответа "да" или "нет", но высказал мнение насчет своей возможности снова пойти на выборы.

"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято", – заявил он.

На вопрос о преемнике в качестве следующего президента Российской Федерации Владимир Путин ничего не сказал, а американская ведущая перевела тему разговором о Ближнем Востоке.

Напомним, Владимир Путин правит страной с 1999 года. По данным российского Левада-центра по состоянию на июль 2021 года, 35% высказали недовольство президентом РФ. А 44% россиян считают, что Россия движется в неправильном направлении. Уровень недовольства Владимиром Путиным бьет рекорды. В 2015 году, как сообщал фонд "Общественное мнение", российскому главе государства доверяло 85% граждан РФ.