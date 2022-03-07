"Пусть война их накормит": Зеленский просит окончательно изолировать Россию

Зеленский призывает еще больше надавить на оккупантов. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество ввести дополнительные жесткие санкции против России, чтобы остановить войну – бойкотировать российскую нефть и не продавать ничего в саму Россию. Об этом он сказал во своем новом видеообращении.

По его словам, если вторжение продолжается и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит, нужен новый санкционный пакет.

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"Новые санкции, новые санкционные шаги ради мира. Бойкот российского экспорта, в частности отказ от нефти и нефтепродуктов из России – это можно называть эмбарго, а можно просто моралью, когда отказываешься давать деньги террористу. Бойкот импорта РФ: если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать товары и услуги от цивилизации. Пусть война их накормит", – сказал Зеленский.

Противостояние российскому вторжению

По данным Генштаба, Россия сейчас атакует в основном из Беларуси и создает гуманитарный кризис в захваченных городах. Так, например, город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

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Министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия готовит новую волну атак на города Украины, назвал главные цели и какие сюрпризы ждут врага.

Тем временем по данным британской разведки, Россия не достигла поставленных целей и "минимально" продвинулась по территории Украины за выходные. А в Пентагоне говорят, что Россия уже бросила против Украины 95% группировки вторжения.

С начала полномасштабного вторжения Россия понесла огромные потери: только личного состава убито больше 11 тысяч, подбито и захвачено большое количество техники.

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Только за прошлую ночь ВСУ уничтожили больше 30 вертолетов оккупантов под Херсоном, а также "отжали" много боеприпасов и техники.