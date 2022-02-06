"Пусть боится враг, а не мы": Кулеба резко ответил на отрицание Земаном угрозы от России

Дмитрий Кулеба ответил президенту Чехии / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня
Президент Чехии Милош Земан раскритиковал правительство страны в комментарии чешским СМИ за решение предоставить оружие Украине. Также он выступил против введения чешских войск в составе групп НАТО на восточных границах Альянса.
Земан поставил под сомнение значимость угрозы вторжения России в Украину. Он охарактеризовал конфликт вокруг Украины как "войну слов", которую, по его мнению, подогревают как Россия, так и западные страны, сообщает DW.
Реакция Украины
На заявления чешского президента ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей. С нетерпением жду в Украине Яна Липавского (глава МИД Чехии — ред.). Он представляет ответственное правительство, понимающее, какую опасность для Чехии и Европы в целом составляет агрессия РФ против Украины", — написал Кулеба в Twitter.
Также министр иностранных дел призвал не верить апокалиптическим прогнозам насчет войны в Украине.
"В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Сегодня у Украины есть мощная армия, беспрецедентная международная поддержка и вера украинцев в свое государство. Это враг должен бояться нас, а не мы его", — заявил он.
Помощь Запада Украине в защите от России
- 26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".
- Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что в Украину прибыл восьмой самолет с военной помощью от США. Вес груза с боеприпасами составлял 86 тонн.
- Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада приняла решение дополнительно разместить в Украине еще около 60 военных, а также поделится оборудованием и разведданными.
- Правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. Украине предоставят самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы. Кроме того, в случае же ухудшения ситуации Польша готова принимать раненых и эвакуировать мирное население.
- Также в Украину из Великобритании отправили 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Прибывшие бойцы Армейской бригады специальных операций Великобритании будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих.