Пронесло? Суд поставил точку в деле Омеляна на 30 млн гривен

Суд признал Омеляна невиновным. Коллаж "Сегодня"

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который обвинялся в нанесении многомиллионного ущерба государству.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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Решение суда может быть еще обжаловано стороной обвинения в течение 30 дней.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла оправдательный приговор и признала невиновным бывшего министра инфраструктуры Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.211 УК Украины, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", – заявили в суде.

В свою очередь Специализированная антикоррупционная прокуратура отреагировала на решение суда.

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"Прокурор САП не согласен с оправдательным приговором и обжалует его в суде апелляционной инстанции", – говорится в сообщении.

В чем обвиняли Омеляна