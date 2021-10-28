Проблемы со здоровьем? Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов

Ким Чен Ын во время трапезы. Фото: GETTY IMAGES

Разведка Южной Кореи узнала, что лидер северной страны-соседки Ким Чен Ын похудел на 20 кг, однако очевидных проблем со здоровьем у него нет.

Об этом сообщает информагентство Yonhap.

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Что известно

Один из депутатов южнокорейского парламента кратко рассказал журналистам об отчете представителей Национальной службы разведки на закрытой сессии парламента.

Спецслужбы опровергли слухи, что режим Северной Кореи использует двойника для Ким Чен Ына, но отметили, что он похудел на приблизительно 20 кг. Такую оценку спецслужбы произвели в результате применения искусственного интеллекта и других научных методов измерения.

Также разведчики рассказали интересную деталь: на последних нескольких официальных мероприятиях Ким Чен Ын приказал снять портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

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Состояние здоровья руководителя Северной Кореи часто становится предметом догадок и спекуляций, ведь в случае его неспособности возглавлять страну режим ждут непредсказуемые изменения. Официально ни один преемник не был представлен.

КНДР: краткая справка

В течение многих лет Северная Корея является одной из самых закрытых стран мира. Это одна из немногих стран, где у власти до сих пор остаются коммунисты.

КНДР образовалась в 1948 году на фоне хаоса, царившего после окончания Второй мировой войны. Главенствующей фигурой в ее истории был "великий руководитель" Ким Ир Сен, который в течение почти что полувека определял политику страны.

После Корейской войны Ким Ир Сен начал насаждать в стране свою личную философию чучхе (опоры на собственные силы), которая легла в основу всего развития Северной Кореи.

В стране царит культ личности руководителей. После смерти "великого руководителя" власть перешла его сыну Ким Чен Иру, хотя пост главы государства "навечно закреплен" за Ким Ир Сеном.

В настоящее время страной официально руководит внук Ким Ир Сена Ким Чен Ын.

Десятилетия жесткого контроля со стороны государства привели к застою в экономике. По оценкам гуманитарных организаций, с середины 1990-х годов до двух миллионов человек умерли из-за острой нехватки пищи, вызванной природными катастрофами и ошибками экономической политики. Чтобы прокормить население, страна получает гуманитарную продовольственную помощь из-за рубежа.

Тоталитарный режим КНДР обвиняют также в систематических нарушениях прав человека. Из страны доходят известия о пытках, публичных казнях, использовании рабского труда, насильственных абортах и умерщвлении младенцев в "исправительно-трудовых" лагерях. По оценкам базирующейся в США правозащитной группы Amnesty International, в Северной Корее насчитывается до 200 тысяч политзаключенных.

В течение многих лет Пхеньян называл каждое новое правительство Южной Кореи американскими "марионетками", но визит южнокорейского президента Ким Дэ Чжуна в 2000 году обозначил оттепель в отношениях. Цель провозглашенной Сеулом "солнечной политики" в отношении КНДР – добиться в стране перемен посредством диалога и предоставления помощи.

Ударом по робким попыткам наладить отношения с остальным миром стало решение Пхеньяна в 2002 году вновь запустить свой ядерный реактор и выдворить из страны международных инспекторов. Считается, что КНДР обладает небольшим количеством ядерных зарядов и ведет работы по обогащению урана. Сама Северная Корея уже объявила себя ядерной державой и активно развивает ракетную программу.

В октябре 2006 года КНДР объявила, что ею было успешно проведено ядерное испытание, что вызвало тревогу в соседних странах.

В результате переговоров, которые прерывались и вновь возобновлялись на протяжении многих лет, в феврале 2007 года была достигнута договоренность, по которой Пхеньян согласился заглушить свой ядерный реактор в обмен на топливо и продовольствие. В июле того же года в КНДР были допущены инспекторы Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ), которые подтвердили остановку реактора в Ёнбёне. Однако выполнение договоренностей периодически срывается, а Пхеньян время от времени прибегает к шантажу.

По численности регулярной армии КНДР занимает одно из первых мест в мире, а вся жизнь в стране проникнута духом милитаризма. Однако, по имеющимся данным, уровень подготовки, дисциплины и оснащенности северокорейских вооруженных сил весьма невысок.

Ранее мы сообщали, что КНДР готова возобновить "ядерные" переговоры с США в обмен на дорогие ликеры и костюмы.

Также напомним, Ким Чен Ын пожаловался на "наихудшую в истории ситуацию" в КНДР.